Нойер может получить штраф за критику в адрес «Баварии»

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вчера, 22:35

Голкипер «Баварии» может быть оштрафован клубом на 1,4 млн евро за критику решения уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

Тапалович проработал в клубе 12 лет, с Нойером у них сложились дружеские отношения. Вместе они ранее выступали за «Шальке», а тренер даже был шафером на свадьбе Мануэля. Президент «Баварии» высказал свое негодование касательно слов Нойера: