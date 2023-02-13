Нойер может получить штраф за критику в адрес «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может быть оштрафован клубом на 1,4 млн евро за критику решения уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.
Тапалович проработал в клубе 12 лет, с Нойером у них сложились дружеские отношения. Вместе они ранее выступали за «Шальке», а тренер даже был шафером на свадьбе Мануэля. Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказал свое негодование касательно слов Нойера:
Я скорее разочарован, чем зол, ибо я думал, что Мануэль — великий игрок, который с нами уже долгое время, будет обсуждать подобное с нами в первую очередь.
Гор сам признавался что запутался в своих паролях.
Гор сам признавался что запутался в своих паролях.
Дайте мне по больше, мне всего по больше, дайте мне того того и этого мне тоже - как в песне у Кирпичей.
Дайте мне по больше, мне всего по больше, дайте мне того того и этого мне тоже - как в песне у Кирпичей.
ПСЖ - Бавария, Милан - Тоттенхэм, Арсенал - М.С., Б.Д. - Челси, Брюгге - Бенфика. Точный счет в студию!
Хотя я знаю твои действия, ты довольно предсказуем.
Что ты делаешь: ты пуляешь на ТС со всех аккаунтов, промахнулся - молчишь. Попал - ты тут как тут.
А вообще ты губишь свой талант здесь с майками футболками или что там выиграть дают. Тебе на Матч тв надо как минимум. На всю страну прославишься, да какую страну, Пауля во всем мире знают, а ему до тебя далеко. На всю вселенную прославишься! Человек угадывающий счет! Не, не угадывающий, а умеющий даже не предсказать а про анализировать. Футболисты еще на поле не вышли а он уже знает что будет 6:1. А вобще ты должно быть милиардер по неволе)
ПСЖ - Бавария, Милан - Тоттенхэм, Арсенал - М.С., Б.Д. - Челси, Брюгге - Бенфика. Точный счет в студию!
Хотя я знаю твои действия, ты довольно предсказуем.
Что ты делаешь: ты пуляешь на ТС со всех аккаунтов, промахнулся - молчишь. Попал - ты тут как тут.
А вообще ты губишь свой талант здесь с майками футболками или что там выиграть дают. Тебе на Матч тв надо как минимум. На всю страну прославишься, да какую страну, Пауля во всем мире знают, а ему до тебя далеко. На всю вселенную прославишься! Человек угадывающий счет! Не, не угадывающий, а умеющий даже не предсказать а про анализировать. Футболисты еще на поле не вышли а он уже знает что будет 6:1. А вобще ты должно быть милиардер по неволе)