Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииГермания. Бундеслига 2022/2023

Нойер может получить штраф за критику в адрес «Баварии»

вчера, 22:35

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может быть оштрафован клубом на 1,4 млн евро за критику решения уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

Тапалович проработал в клубе 12 лет, с Нойером у них сложились дружеские отношения. Вместе они ранее выступали за «Шальке», а тренер даже был шафером на свадьбе Мануэля. Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказал свое негодование касательно слов Нойера:

Я скорее разочарован, чем зол, ибо я думал, что Мануэль — великий игрок, который с нами уже долгое время, будет обсуждать подобное с нами в первую очередь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
УЕФА признан ответственным за беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Вчера, 23:15
«Манчестер Сити» хотят вышвырнуть в пятый дивизион. Но мухлевали многие гранды
09 февраляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии20
СлухиРасследования по делу «Манчестер Сити» могут занять 4 года
08 февраля
Многие клубы АПЛ за исключение «Ман Сити», если нарушения будут доказаны
08 февраля
СлухиЧемпионшип может не принять «Манчестер Сити»
07 февраля
«Манчестер Сити» могут лишить очков и выгнать из АПЛ. Нарушили правила более сотни раз
06 февраляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
вчера в 23:39
Впн обходит сайты, где запретили доступ к информации. Прокси это обходит. Но в любом случае игроку нужно вводить пароль на все аккаунты, что бы войти. Вы попробуйте это сделать с прокси.
Гор сам признавался что запутался в своих паролях.
minai
minai
вчера в 23:33
Был на свадьбе наверное не шафером, а шофёром.
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:14
VPN все это обходит, и можно с одного устройства делать это
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:12
Это просто человеческая жадность.
Дайте мне по больше, мне всего по больше, дайте мне того того и этого мне тоже - как в песне у Кирпичей.
Malhira
Malhira
вчера в 23:04
Человек с точным счетом это тебе!
ПСЖ - Бавария, Милан - Тоттенхэм, Арсенал - М.С., Б.Д. - Челси, Брюгге - Бенфика. Точный счет в студию!
Хотя я знаю твои действия, ты довольно предсказуем.
Что ты делаешь: ты пуляешь на ТС со всех аккаунтов, промахнулся - молчишь. Попал - ты тут как тут.
А вообще ты губишь свой талант здесь с майками футболками или что там выиграть дают. Тебе на Матч тв надо как минимум. На всю страну прославишься, да какую страну, Пауля во всем мире знают, а ему до тебя далеко. На всю вселенную прославишься! Человек угадывающий счет! Не, не угадывающий, а умеющий даже не предсказать а про анализировать. Футболисты еще на поле не вышли а он уже знает что будет 6:1. А вобще ты должно быть милиардер по неволе)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:02
В этом случае, если Нойер восстановиться, он выйдет в туже дверь, что и Левандовский...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:02
Дружба в Баварии стоит больших денег 💰 💰 💰 !)
Malhira
Malhira
вчера в 23:01
Этот человек с точным счетом еще будет рассказывать о чьих то обидах, когда сам меня в игнор занес) хотя обидного я тебе ничего не сказал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 