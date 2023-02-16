Клуб Сегунды Б подал в ФИФА жалобу на «Барселону»

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вчера, 10:49

«Унион Адарве» из Сегунды Б подал в ФИФА жалобу на подписание защитника «Барселоной». Мадридский клуб утверждает, что в операции были допущены нарушения, и требует исполнения права на соответствующие финансовые отчисления.

Команда обратилась в Палату по разрешению споров ФИФА по поводу подписания Маркоса Алонсо. Мадридский клуб обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении операции и утверждает, что они действительно осуществили обмен игроками с «Челси» (Пьер-Эмерик Обамеянг на Маркоса Алонсо и еще 12 миллионов). «Унион Адарве» важно понимать, как именно была проведена операция, потому что если это трансфер, то они должны получить деньги.

В ФИФА действует система солидарности, согласно которой небольшой процент от трансфера должен идти в клубы, где игрок находился с двенадцатилетнего возраста. Маркос Алонсо обучался в молодежной академии мадридского «Реала», но он также играл за «Унион Адарве». Именно поэтому они обратились в ФИФА . Дело ведет Хорхе Вакеро, бывший юридический советник Федерации футбола Испании и ФИФА , который сейчас возглавляет юридическую фирму V Sports. Он считает, что уход Обамеянга в «Челси» и прибытие Маркоса из Лондона на «Камп Ноу» — это одна и та же операция, а не две разные.