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Клуб Сегунды Б подал в ФИФА жалобу на «Барселону»

вчера, 10:49

«Унион Адарве» из Сегунды Б подал в ФИФА жалобу на подписание защитника Маркоса Алонсо «Барселоной». Мадридский клуб утверждает, что в операции были допущены нарушения, и требует исполнения права на соответствующие финансовые отчисления.

Команда обратилась в Палату по разрешению споров ФИФА по поводу подписания Маркоса Алонсо. Мадридский клуб обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении операции и утверждает, что они действительно осуществили обмен игроками с «Челси» (Пьер-Эмерик Обамеянг на Маркоса Алонсо и еще 12 миллионов). «Унион Адарве» важно понимать, как именно была проведена операция, потому что если это трансфер, то они должны получить деньги.

В ФИФА действует система солидарности, согласно которой небольшой процент от трансфера должен идти в клубы, где игрок находился с двенадцатилетнего возраста. Маркос Алонсо обучался в молодежной академии мадридского «Реала», но он также играл за «Унион Адарве». Именно поэтому они обратились в ФИФА. Дело ведет Хорхе Вакеро, бывший юридический советник Федерации футбола Испании и ФИФА, который сейчас возглавляет юридическую фирму V Sports. Он считает, что уход Обамеянга в «Челси» и прибытие Маркоса из Лондона на «Камп Ноу» — это одна и та же операция, а не две разные.

Теперь палата ФИФА должна будет вынести решение о том, были ли нарушения при подписании Маркоса Алонсо со стороны «Барселоны».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:15
да здравствует их суд, самый справедливый ... )
Шуnя771
Шуnя771 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 13:01
Мне как симпатизирующему "Реал" М. противно наблюдать за "случайными" совпадениями: тишь да благодать и вдруг находят нарушения... и пошли всплывать косяки один за другими...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:03
Не будем показывать пальцем на отстающих на 8 очков.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:42
Какие-то копейки Барселона могла бы и заплатить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:36
Сейчас все кинуться на Барсу...

Ощущение, что кто то дал отмашку!
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