УЕФА признан ответственным за беспорядки перед финалом Лиги чемпионов

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вчера, 23:15

Опубликован отчет независимой комиссии УЕФА . В документе сказано, что организация находится в числе ответственных за беспорядки, которые происходили в Париже во время финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

УЕФА был главной частью проекта, но неспособность обеспечить безопасность на должном уровне и отсутствие совместной работы помешали устранению организационных проблем, что было в первую очередь их обязанностью. Однако полиция и Федерация футбола Франции также несут ответственность из-за их важной роли в обеспечении общественной безопасности.

Комиссия полагает, что беспорядки перед финалом Лиги чемпионов должны заставить Францию принять необходимые меры. Стране предстоит провести чемпионат мира по регби 2023 года и Олимпийские игры 2024 года.