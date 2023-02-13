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УЕФА признан ответственным за беспорядки перед финалом Лиги чемпионов

вчера, 23:15

Опубликован отчет независимой комиссии УЕФА. В документе сказано, что организация находится в числе ответственных за беспорядки, которые происходили в Париже во время финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

УЕФА был главной частью проекта, но неспособность обеспечить безопасность на должном уровне и отсутствие совместной работы помешали устранению организационных проблем, что было в первую очередь их обязанностью. Однако полиция и Федерация футбола Франции также несут ответственность из-за их важной роли в обеспечении общественной безопасности.

Комиссия полагает, что беспорядки перед финалом Лиги чемпионов должны заставить Францию принять необходимые меры. Стране предстоит провести чемпионат мира по регби 2023 года и Олимпийские игры 2024 года.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт nytimes.com
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
Одно понятно, что кто то должен отвечать.
Gelious
Gelious
сегодня в 00:42
При этом виновата по сути Франция у них
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 00:28
А санкции против УЕФА будут?!)))
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 00:17
Было в истории Гор играл с одного аккаунта, на аватарке был белый волк. Затем он высказался, что участвовать больше месяца не будет. Но как вернулся, началось размножение с Матрикса 333 и с других аккаунтов. Я бы не сказал, что он бездельник, всё же он из нашей команды. но Агент Смит по совести отказался играть в такую схему. Был один момент, когда Кетик мне заявил: А что клоноводство - это тоже труд. Я еще думаю, почему он поддержал клоновода. Оказалась причина проста. что Кетик теряет ведь он сам играет на высоких и какая ему разница сам возлагает все надежды на удачу с высокими кефами как и Гор!)
протон
протон
сегодня в 00:13
Чеферин все сделал для своего хозяина Нассера, как только появилась возможность, то сразу перенес финал в Париж. Ведь все ждали Париж в финале, особенно на тот момент уже первый матч против Мадрид состоялся, где Париж на голову был сильнее подопечных Анчелотти. Но как же красиво было наблюдать за лицом Чеферина, который вручал медали игрокам Мадрида после победы в финале Лиги Чемпионов в Париже.
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:51
Себе я такое представить не могу. Ответ один напрашивается, он просто бездельник. Ну а как еще его назвать можно, сколько на это времени нужно. Или он помимо того что умеет анализировать крупный счет, еще умеет и время останавливать, где все на паузе, а он пароли перебирает.
Elliada
Elliada
вчера в 23:47
В Санкт-Петербурге такого бы не произошло
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