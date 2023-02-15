Павар был удалён за жесткий подкат против Месси в матче Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар грубо нарушил правила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
На второй добавленной минуте игры футболист сделал жёсткий подкат против нападающего парижан Лионеля Месси, после чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
«Бавария» одержала победу в гостях со счётом 1:0.
Но всё же провалом это выступление нельзя назвать. По мне так Неймар хуже смотрелся.
А так были моменты и пасы гениальные тоже были в первом тайме, не хватало Килиана для завершения атак.
Но всё же провалом это выступление нельзя назвать. По мне так Неймар хуже смотрелся.
А так были моменты и пасы гениальные тоже были в первом тайме, не хватало Килиана для завершения атак.
Месси на текущем этапе карьеры это в большей степени созидатель, а не завершитель, которому партнер на острие необходим, пример сборной это доказывает
Месси на текущем этапе карьеры это в большей степени созидатель, а не завершитель, которому партнер на острие необходим, пример сборной это доказывает