Павар был удалён за жесткий подкат против Месси в матче Лиги чемпионов

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вчера, 09:39

Защитник «Баварии» грубо нарушил правила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

На второй добавленной минуте игры футболист сделал жёсткий подкат против нападающего парижан , после чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Бавария» одержала победу в гостях со счётом 1:0.