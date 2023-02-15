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Павар был удалён за жесткий подкат против Месси в матче Лиги чемпионов

вчера, 09:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар грубо нарушил правила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

На второй добавленной минуте игры футболист сделал жёсткий подкат против нападающего парижан Лионеля Месси, после чего получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Бавария» одержала победу в гостях со счётом 1:0.

Павар был удалён за жесткий подкат против Месси в матче Лиги чемпионов Павар был удалён за жесткий подкат против Месси в матче Лиги чемпионов

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:27
мысли месси сегодня не о матче, а о гардеробе, который надо обновить к церемонии вручения очередного ЗМ! О том, кому дадут, у него сомнений нет и быть не может!
dok66
dok66
вчера в 11:10
Если бы Повар не сфолил буквально в полуметре от штрафной , могла бы быть очень опасная атака , а еще хуже , если бы нарушение было в штрафной .
112910415
112910415
вчера в 10:54
как раз на Месси сфолил Павар ...
его отсутствие - хоть какой-то шанс для парижан в Мюнхене !
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:36
Немчура всегда грубо играет.... непонятно зачем это было делать в конце матча
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:25
Слабое утешение для парижских арабов.
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 10:21
На поле отвратно играл Неймар, просто ужасно
Месси был в норме, не идеально, но и не терялся
В целом Париж много потенциально перспективных атак губил, Бавария не выглядит не проходимой
Прохорович
Прохорович
вчера в 10:16
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:02
    Месси был удален с поля на час с лишним, впервые показали минуте на 80той
    протон
    протон
    вчера в 09:53
    Просто если мы возьмем тот же ЧМ, у Лео там был Альварес на острие, который мог зацепиться и отыграться с ним. Неймар в целом не играет на острие, это не его амплуа, и в первом тайме цепляться впереди буквально было некому. Как только вышел Мбаппе, появился адресат для забросов и возможность для быстрых выходов в атаку. Наконец-то кто-то стал цепляться за мячи впереди.
    Месси на текущем этапе карьеры это в большей степени созидатель, а не завершитель, которому партнер на острие необходим, пример сборной это доказывает
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:51
    Вчера Павар спасал Баварию. Без него Баварии будет тяжело.
    c6mv3bx3d4f7
    c6mv3bx3d4f7
    вчера в 09:48
    Неплохо вчера дномяру зачехлили, чтоб жизнь ему малиной не казалась
    протон
    протон
    вчера в 09:46
    Судя по статистике, Месси лидер по успешному дриблингу, против него больше всех в матче нарушали правила, а так же на нем удалился лучший защитник Баварии, который теперь пропустит ответку. И это в матче, где почти всю игру его команду возили. Но в топах комментов бред о том, что он потерялся на поле.
    Но всё же провалом это выступление нельзя назвать. По мне так Неймар хуже смотрелся.
    А так были моменты и пасы гениальные тоже были в первом тайме, не хватало Килиана для завершения атак.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:42
    Повара будет не хватать в ответной встрече.
    Гость
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