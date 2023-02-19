Винисиуса оскорбили во время минуты молчания в матче с «Осасуной»

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сегодня, 16:12

Болельщики «Осасуны» позволили себе неподобающее поведение перед матчем чемпионата Испании против «Реала».

Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая проходила перед началом встречи, один из фанатов выкрикнул в адрес нападающего «Реала» : «Винисиус — сын ш***и».

Примечательно, что все остальные болельщики в это время молчали.