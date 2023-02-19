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Винисиуса оскорбили во время минуты молчания в матче с «Осасуной»

сегодня, 16:12
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Болельщики «Осасуны» позволили себе неподобающее поведение перед матчем чемпионата Испании против «Реала».

Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая проходила перед началом встречи, один из фанатов выкрикнул в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора: «Винисиус — сын ш***и».

Примечательно, что все остальные болельщики в это время молчали.

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Все комментарии
u4n36eks8swm
u4n36eks8swm
сегодня в 17:12
Конечно это плохой поступок болельщика, но ещё мерзко поступил сам Винисиус назвав судью "сукиным сыном", то есть сыном самки собаки, да ещё предлагая заняться сексом самим собой.
Это нормально?
Винисиусу только презрения и после этого должен заткнутся и молчать про расизм и прочее в его сторону. С его сторону расизма не меньше.
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 16:36
Бл..., да это прям прецедент!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Найти и наказать. Это провокация!...
Гость
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