Винисиуса оскорбили во время минуты молчания в матче с «Осасуной»

Болельщики «Осасуны» позволили себе неподобающее поведение перед матчем чемпионата Испании против «Реала».
Во время минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии, которая проходила перед началом встречи, один из фанатов выкрикнул в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора: «Винисиус — сын ш***и».
Примечательно, что все остальные болельщики в это время молчали.
Это нормально?
Винисиусу только презрения и после этого должен заткнутся и молчать про расизм и прочее в его сторону. С его сторону расизма не меньше.
Это нормально?
Винисиусу только презрения и после этого должен заткнутся и молчать про расизм и прочее в его сторону. С его сторону расизма не меньше.