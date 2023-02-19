Стало известно, из-за чего Роналду перестал работать с агентом Мендешем

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сегодня, 15:15

В СМИ появилась информацию о причинах конфликта между и его бывшим агентом .

Близкий к агенту источник утверждает, что решение КриРо дать скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану негативно воспринял Мендеш. Он считал это бредовым решением.

После этого Жорже понимал, что уже не будет работать с Криштиану. Он тяжело переживает разрыв рабочих отношений с Роналду, потому что они были хорошими друзьями. «Мендеш чувствует себя так, будто от него ушла жена, а после он узнал о её новом любовнике», — добавил источник.