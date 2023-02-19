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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно, из-за чего Роналду перестал работать с агентом Мендешем

сегодня, 15:15

В СМИ появилась информацию о причинах конфликта между Криштиану Роналду и его бывшим агентом Жорже Мендешем.

Близкий к агенту источник утверждает, что решение КриРо дать скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану негативно воспринял Мендеш. Он считал это бредовым решением.

После этого Жорже понимал, что уже не будет работать с Криштиану. Он тяжело переживает разрыв рабочих отношений с Роналду, потому что они были хорошими друзьями. «Мендеш чувствует себя так, будто от него ушла жена, а после он узнал о её новом любовнике», — добавил источник.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:50
А может приведённая цитата не есть иносказание,а "правда жизни"?Прохлопала ушами достопочтенная сеньора Пробирка,похоже...
112910415
112910415
сегодня в 16:53
и позиция агента была разумной
memphis
memphis
сегодня в 15:37
Агент жалеет только деньги, которые потерял при подписании шейхами
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:17
Последнее сравнение может быть воспринято двояко.
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