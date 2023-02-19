«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Герту» в поединке Бундеслиги

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вчера, 21:29

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Герты» в матче 21-го тура Бундеслиги (4:1).

Карим Адейеми открыл счет на 27-й минуте, Дониэлл Мален на 32-й удвоил преимущество. У гостей голом отличился Люка Тусар на 47-й. Марко Ройс на 76-й забил третий гол «шмелей», а итоговый счет установил Юлиан Брандт на 90-й минуте.

После поединка «Боруссия» идет на 2-м месте (43 пункта), «Герта» занимает 17-ю позицию (17 баллов).