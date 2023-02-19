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«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Герту» в поединке Бундеслиги

вчера, 21:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 1Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Герты» в матче 21-го тура Бундеслиги (4:1).

Карим Адейеми открыл счет на 27-й минуте, Дониэлл Мален на 32-й удвоил преимущество. У гостей голом отличился Люка Тусар на 47-й. Марко Ройс на 76-й забил третий гол «шмелей», а итоговый счет установил Юлиан Брандт на 90-й минуте.

После поединка «Боруссия» идет на 2-м месте (43 пункта), «Герта» занимает 17-ю позицию (17 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:50
Теперь- только за Арсенал!!! Даже, несмотря на Зинченко...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:07
Приветствую Вас, мой юный Друг!!!
Дело в том, что почти все пользователи Соккера знают, почему у меня такое отношение к этому типу. Но, Вам, лично, расскажу подробнее. Понимаете, когда человек рождается убогим, несчастным, к нему, автоматически появляется жалость, хочется помочь. Но, когда человек от рождения глуп, но еще и циник, лицемер и проходимец, вот тут появляются вопросы. Я видел этого человека еще в Майнце, до его прихода в ДИНАМО. Помню, как его критиковали после каждой игры, как он краснел, бледнел и зеленел. В конце концов, его погнали из клуба и он долгое время сидел без работы. И вдруг, о нем вспоминает Бувач и тащит в ДИНАМО. Ну думаю, ладно, какой-то Шварц, в Германии фамилия популярная, посмотрим. Но, когда я увидел лицо этого человека, мне поплохело... Я тут же вспомнил его! И вот, я, с пеной у рта, пытался донести до общественности правду о нем, всё, что знал и видел. Увы, никто не верил. Два года, этот человек убивал ДИНАМО. Испортил молодые таланты, довел команду до астении своим идиотским прессингом, всё проиграл и смылся. Но перед этим, он успел сказать то, за что я, окончательно его возненавидел. После игры в Краснодаре, где произошло футбольное УБИЙСТВО, где судья, фактически с центра поля занес мяч в штрафную Краснодара и поставил на точку, шварц произнес самую ЦИНИЧНУЮ фразу в мире: "Мы выиграли заслуженно"! После этого, отношение к нему окончательно стало невыносимым. Поэтому, где бы он не работал, мое отношение к нему- всегда будет НЕГАТИВНЫМ!!!!!!!
А Вам, мой юный Друг- спасибо огромное за высокую оценку моего скромного труда!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46
Ну так и в Динамо его крышивали, скорее всего и в Берлине поддержку дают....помню Вы как-то высказывались тут о работе Шварца, поподание 10/10! Если в Динамо это небыло так сильно заметно (уровень РПЛ позволял маскироваться) , то вот в Бундеслиге поплыл Сандро...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:42
Добра и вам! Неужели вся группа так сильно завязана на одного игрока? Если не ошибаюсь в этом месяце в ней играют 31 человек...
Capral
Capral
вчера в 21:41
8 поражений в 10-ти играх. Что еще надо, чтобы уволить- карьериста, циника, лицемера и проходимца?! Походу, крыша у него серьезная. Другого, за такие результаты, уже посадили бы, не то-что уволили...
A.S.A
A.S.A ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:35
Помню, Вы как-то и свою победу в группе(точнее приз за выход в финал) готовы были мне отдать....вот что значит "уважение соперника"! Помню тогда мы с Вами шли ноздря в ноздрю
Гость
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