«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в поединке 24-го тура АПЛ (3:0).
Маркус Рэшфорд оформил дубль, забив на 25-й и 56-й минуте. Джейдон Санчо на 61-й установил итоговый счет.
После матча МЮ идет на 3-м месте (49 очков), «лисы» занимают 14-ю строчку (24 балла).
Бруну гений, что ни говори! Внешней стороной стопы одним пасом из глубины выводит Рэша 1 на 1 с вратарем. А там уже форма Рэшфорда не оставляет шанса Лестеру. Отличный гол в нужный момент игры.
Ну и Джейдон отлично завершил, предварительно на Бруно отдал и открылся под удар. Эрик Тен Хаг угадал с заменой 100%, совсем другая игра пошла с выходом Санчо вместо Гарначо.
Бруну гений, что ни говори! Внешней стороной стопы одним пасом из глубины выводит Рэша 1 на 1 с вратарем. А там уже форма Рэшфорда не оставляет шанса Лестеру. Отличный гол в нужный момент игры.
Ну и Джейдон отлично завершил, предварительно на Бруно отдал и открылся под удар. Эрик Тен Хаг угадал с заменой 100%, совсем другая игра пошла с выходом Санчо вместо Гарначо.