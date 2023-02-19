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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» в поединке 24-го тура АПЛ (3:0).

Маркус Рэшфорд оформил дубль, забив на 25-й и 56-й минуте. Джейдон Санчо на 61-й установил итоговый счет.

После матча МЮ идет на 3-м месте (49 очков), «лисы» занимают 14-ю строчку (24 балла).

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:20


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Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:17
Думается мне что не дождутся персофаны Роналду, развала МЮ. С одной стороны что ни новость кто-то за миллиарды предлагает купить красных, там уже очередь из покупателей, с другой стороны Хаг всё-таки заставил разгильдяев бегать, и начала команда набирать игровой результат.

Кроме того этот Хаг доказал что развал был из-за Роналду. Тоесть не потомучто он не играл, а потомучто все остальные именно из-за него перестали играть. Получается просто слили его. В любом случае хаг вышел победителем. Команда реально начала прибавлять, и появилась у нее уверенность в себе.

Всегда хотел чтоб хага пригласили из Аякса в Барселону. Не понимал почему этого не сделали после Вальверде например. Эххх упустили очередного Лысого уверенного в себе, требовательного молодого амбициозного тренера. Завидую болелам красных. Но тем не менее желаю удачи и больших вершин. С победой.
8nn5egrcfrhk
8nn5egrcfrhk
вчера в 21:14
Рэшфорд просто красавец...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:00
С победой!
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:58
Будет смешно, если МЮ в итоге возьмёт титул, когда все вначале отдавали МС, а потом все ставили на Арсенал)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
Или МЮ ход набрал или лисы сдуваются...
Elliada
Elliada
вчера в 20:23
Опять победа!! Всё-таки, дело не в старых бассейнах, как утверждал новый бедуин. Команда сплочена, как никогда. Лидеры, после полуторагодовалой вялой игры из-за вышеупомянутого персонажа, снова показывают класс. Думаю, у МЮ больше шансов в ответной игре с Барселоной и в финале Кубка английской лиги
ABir
ABir
вчера в 20:15
Еще не так давно Лестер боролся за первое место в АПЛ, а сейчас лишь беспробудное 14 место
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:51
МЮ все ближе и ближе к лидерам!!!
shur
shur
вчера в 19:45
...не сглазить !!!
протон
протон
вчера в 19:39
Просто наслаждение наблюдать за таким МЮ. С 2013 года только при Сульшере проблесками были такие матчи. ЭТХ просто красавец: при таком плотном графике, при травмах ведущих игроков все равно находит баланс. Рэшфорд, Бруну, Лича просто топчики. GGMU!

Бруну гений, что ни говори! Внешней стороной стопы одним пасом из глубины выводит Рэша 1 на 1 с вратарем. А там уже форма Рэшфорда не оставляет шанса Лестеру. Отличный гол в нужный момент игры.

Ну и Джейдон отлично завершил, предварительно на Бруно отдал и открылся под удар. Эрик Тен Хаг угадал с заменой 100%, совсем другая игра пошла с выходом Санчо вместо Гарначо.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 19:28
Теперь Тен Хагу никто не мешает... Ни на поле, ни на скамейке, ни на пресс-конференциях никто не задаёт глупых вопросов только про одного персонажа... Вот и результат... МЮ в этом сезоне будет претендовать на победу в АПЛ .. Без сомнения...
dok66
dok66
вчера в 19:21
Молодцы "дьяволята" ! Ден Хааг пришелся ко двору , команда просто воспряла из пепла !
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:20
Хорошая уверенная победа. Рэшфорд заматерел, чувствуется, что есть опыт и многие действия делает на классе. Гарначо думаю надо дать время, как и Забитцеру, а вот почему Фред постоянно мелькает в основе, мне не очень понятно. Ничего дельного я от него не увидел. 
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:17
Матчи МЮ становится всё приятнее смотреть.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:07
Хороший матч. Первые полчаса Де Хеа пришлось потрудиться, ну а потом МЮ взял ситуацию под полный контроль. Во втором тайме Лестер выглядел как команда из третьей или четвертой лиги, но это уже заслуга МЮ почти не давали выходить игрокам Лестера на свою половину. Так держать! Дальше Барселона и Ньюкасл на очереди.
Брулин
Брулин
вчера в 19:05
Уход Роналду навредит МЮ, особенно с таким донным Рэшфордом - говорили они.

А голландский лысый шарлатан взял и реанимировал карьеру Рэша. Браво!
monah-10
monah-10
вчера в 19:00
Рэшворд что-то раздухарился, 2023 его год, пока к нему и близко никто не подобрался.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:58
Всех Красных Дьяволов с Победой!!!
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