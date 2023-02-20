Месси забил свой 699-й гол в клубной карьере в матче с «Лиллем»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси на 90+5-й минуте реализовал штрафной, гарантировав своей команде победу над «Лиллем» в Лиге 1 (4:3).
Данный мяч стал 699-м в клубной карьере аргентинца. Помимо этого, гол стал для Месси 40-м со штрафного с сезона 2017/18, его ближайшим преследователем по данному показателю является Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (20 мячей).
Очень важные очки кстати, учитывая что след.матч против Марселя.
Мбаппе топ игрок в этом нет никаких сомнение но и Месси когда надо может включится и может поставить жирную точку и ещё не забывайте Месси скоро 36 а Мбаппе только 24.
Очень важные очки кстати, учитывая что след.матч против Марселя.
Мбаппе топ игрок в этом нет никаких сомнение но и Месси когда надо может включится и может поставить жирную точку и ещё не забывайте Месси скоро 36 а Мбаппе только 24.