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Месси забил свой 699-й гол в клубной карьере в матче с «Лиллем»

сегодня, 00:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси на 90+5-й минуте реализовал штрафной, гарантировав своей команде победу над «Лиллем» в Лиге 1 (4:3).

Данный мяч стал 699-м в клубной карьере аргентинца. Помимо этого, гол стал для Месси 40-м со штрафного с сезона 2017/18, его ближайшим преследователем по данному показателю является Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (20 мячей).

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Все комментарии
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yj4mn99gkbzw
сегодня в 02:42
Скоро юбилейный должен забить
протон
протон
сегодня в 01:19
Месси конечно все кинематографично делает, кубок мира взять в 35 это вообще отдельный сериал конечно. А тут счет 3-3 95 минута, штрафной... и на тебе)
Очень важные очки кстати, учитывая что след.матч против Марселя.
Мбаппе топ игрок в этом нет никаких сомнение но и Месси когда надо может включится и может поставить жирную точку и ещё не забывайте Месси скоро 36 а Мбаппе только 24.
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