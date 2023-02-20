Месси забил свой 699-й гол в клубной карьере в матче с «Лиллем»

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сегодня, 00:31

Нападающий ПСЖ на 90+5-й минуте реализовал штрафной, гарантировав своей команде победу над «Лиллем» в Лиге 1 (4:3).

Данный мяч стал 699-м в клубной карьере аргентинца. Помимо этого, гол стал для Месси 40-м со штрафного с сезона 2017/18, его ближайшим преследователем по данному показателю является Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (20 мячей).