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«Манчестер Юнайтед» выигрывает чаще других клубов из ведущих лиг Европы

вчера, 22:10

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне одерживает победы чаще других команд из лучших лиг Европы.

Ранее «дьяволы» обыграли «Лестер» в АПЛ (3:0), это уже 27-я победа МЮ в нынешнем сезоне. 15 побед манкунианцы одержали в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке Лиги, 5 – в Лиге Европы.

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Все комментарии
agent Smith
agent Smith
вчера в 23:22
Однозначно уход нарцисса пошёл им на пользу.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:37
Реальность товарищи такова: клоны никуда не денутся, надо как то раскусить их методы и навязать борьбу.
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В том то и дело. Если бы минимально. Там в каждой группе 10 клонов одного. Таблица к концу месяца. Одно дело, если ты 100 очков выкладываешь перебирая, другое дело, когда 100 клонов и перебираешь на коэффициент в 1000 очков. А клонов 200 я насчитал у человека.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:28
Им бы ещё на первое место влезть и ваще будет хорошо!
Гость
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