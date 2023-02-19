«Манчестер Юнайтед» выигрывает чаще других клубов из ведущих лиг Европы

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне одерживает победы чаще других команд из лучших лиг Европы.
Ранее «дьяволы» обыграли «Лестер» в АПЛ (3:0), это уже 27-я победа МЮ в нынешнем сезоне. 15 побед манкунианцы одержали в чемпионате Англии, 2 – в Кубке Англии, 5 – в Кубке Лиги, 5 – в Лиге Европы.
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В том то и дело. Если бы минимально. Там в каждой группе 10 клонов одного. Таблица к концу месяца. Одно дело, если ты 100 очков выкладываешь перебирая, другое дело, когда 100 клонов и перебираешь на коэффициент в 1000 очков. А клонов 200 я насчитал у человека.
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В том то и дело. Если бы минимально. Там в каждой группе 10 клонов одного. Таблица к концу месяца. Одно дело, если ты 100 очков выкладываешь перебирая, другое дело, когда 100 клонов и перебираешь на коэффициент в 1000 очков. А клонов 200 я насчитал у человека.