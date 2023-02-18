Зинченко забил первый гол в АПЛ

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сегодня, 18:20

Футболист «Арсенала» забил первый гол в АПЛ .

Украинец отличился на 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата против «Астон Виллы» (4:2), сравняв счёт.

Зинченко дебютировал в Английской Премьер-Лиге в сезоне 2017/18 за «Манчестер Сити». На счету Александра 92 игры в турнире.