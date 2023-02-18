Футболист «Арсенала» Александр Зинченко забил первый гол в АПЛ.
Украинец отличился на 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата против «Астон Виллы» (4:2), сравняв счёт.
Зинченко дебютировал в Английской Премьер-Лиге в сезоне 2017/18 за «Манчестер Сити». На счету Александра 92 игры в турнире.
Вот чтобы потом не возникло вопросов о стратегии "великого комбинатора" и не было прысканья слюной, вот элементарный переборе ставок на один матч... в этот раз не повезло группе И. Нетто.....
Neuron0021 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:4 - 56х1000 56000
Neuron0001 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 3:3
Neuron0024 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:5
Neuron0007 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:3
Neuron0005 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 3:4
Вот чтобы потом не возникло вопросов о стратегии "великого комбинатора" и не было прысканья слюной, вот элементарный переборе ставок на один матч... в этот раз не повезло группе И. Нетто.....
Neuron0021 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:4 - 56х1000 56000
Neuron0001 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 3:3
Neuron0024 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:5
Neuron0007 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 2:3
Neuron0005 - Астон Вилла - Арсенал Точный счет 3:4