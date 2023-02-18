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Зинченко забил первый гол в АПЛ

сегодня, 18:20
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко забил первый гол в АПЛ.

Украинец отличился на 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата против «Астон Виллы» (4:2), сравняв счёт.

Зинченко дебютировал в Английской Премьер-Лиге в сезоне 2017/18 за «Манчестер Сити». На счету Александра 92 игры в турнире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:55
с чем его и поздравляем
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:03
Когда то должно было случиться...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:57, ред.
Играл 5 лет в супер составе Сити,а забил первый гол в АПЛ именно в составе Арсенала, в составе команды за которую болел с детства! Судьба
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:54
Молодец Санёк,теперь голы попрут!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:47
А я был в еще большем шоке. Я когда его увидел, даже не сразу понял, кто это и где я его когдато видел. Когда вспомнил- был в шоке.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:45, ред.
Я был вообще в шоке когда это создание видел в Ман Сити , а теперь ещё и в Арсенале.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:30
Он туповатый, ему только рояль таскать...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:29
А как Миколенко оказался в АПЛ???
Elliada
Elliada ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:28
Ты чего мои комментарии воруешь??
shlomo
shlomo
сегодня в 19:00
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 18:31
    Хочет доказать Гвардиоле, что Пеп зря его продал. Но Пеп не простит многочисленные косяки, в том числе в финале ЛЧ
    Neuron0037
    Neuron0037
    сегодня в 18:22
    За Сити не забил, за Арсенал смог. Молодец.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:21
    Удивительно как вообще он играет за Арсенал.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:21
    С почином... главное чтобы не последним был...:)))
    Гость
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