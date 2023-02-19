Де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» 180 матчей без пропущенных голов

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вчера, 21:42

Голкипер «Манчестер Юнайтед» повторил достижение экс-вратаря «дьяволов» . Он сыграл «на ноль» в 180 матчах за клуб.

Испанец этого достиг в матче АПЛ против «Лестера» (3:0). Всего в Премьер-Лиге он провел 140 таких поединков, 10 — в текущем сезоне.