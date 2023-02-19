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Де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» 180 матчей без пропущенных голов

вчера, 21:42

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа повторил достижение экс-вратаря «дьяволов» Петера Шмейхеля. Он сыграл «на ноль» в 180 матчах за клуб.

Испанец этого достиг в матче АПЛ против «Лестера» (3:0). Всего в Премьер-Лиге он провел 140 таких поединков, 10 — в текущем сезоне.

Суммарно на счету Де Хеа 521 матч за МЮ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:07
Кто бы что не говорил, а Де Хеа не просто вписал своё имя в историю МЮ, он реально пережил с клубом все тяжёлые моменты, не ныл, не озлобился, проваливался, исправлялся. На мой взгляд один из самых недооцененных киперов современности.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Оого,даёт,Игоряну Акинфееву до него далеко!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Реальность товарищи такова: клоны никуда не денутся, надо как то раскусить их методы и навязать борьбу.
Может я что то пропустил, но у них минимальное количество клонов, достаточное для того чтобы методом перебора (комбинаторики) сорвать куш если угадали, а вернее вычислили пару.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:48, ред.
Серьёзное достижение Давида , Шмейхеля конечно обгонит.
Гость
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