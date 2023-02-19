Де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» 180 матчей без пропущенных голов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа повторил достижение экс-вратаря «дьяволов» Петера Шмейхеля. Он сыграл «на ноль» в 180 матчах за клуб.
Испанец этого достиг в матче АПЛ против «Лестера» (3:0). Всего в Премьер-Лиге он провел 140 таких поединков, 10 — в текущем сезоне.
Суммарно на счету Де Хеа 521 матч за МЮ.
Может я что то пропустил, но у них минимальное количество клонов, достаточное для того чтобы методом перебора (комбинаторики) сорвать куш если угадали, а вернее вычислили пару.
Может я что то пропустил, но у них минимальное количество клонов, достаточное для того чтобы методом перебора (комбинаторики) сорвать куш если угадали, а вернее вычислили пару.