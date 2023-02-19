Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаГермания. Бундеслига 2022/2023

Форвард «Айнтрахта» 3-м после Месси и Неймара сделал 10+10 по «гол+пас»

сегодня, 00:59
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 0Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

Нападающий «Айнтрахта» Рэндал Коло отметился забитым мячом в матче с «Вердером» в 21-м туре Бундеслиги (2:0).

Футболист стал третьим в нынешнем сезоне, сумевшим отличиться 10 забитыми мячами и 10 передачами в топ-лиге Европы. Ранее это сделали игроки ПСЖ Неймар и Лионель Месси.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Саутгемптона», забивший «Челси», приблизился к рекорду Бекхэма
Вчера, 20:25
Мюллер сравнялся с Каном по матчам за «Баварию» в Бундеслиге
Вчера, 18:44
Зинченко забил первый гол в АПЛ
Вчера, 18:20
Кварацхелия побил рекорд «Наполи», который держался 90 лет
Вчера, 10:43
Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Роналду и Месси
Вчера, 09:57
Спаллетти проводит 1000-й матч в тренерской карьере
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:09
Замечательно что есть конкуренты..
Брулин
Брулин
сегодня в 11:38
На ЧМ было видно, что пацан перспективный топчик, не смотря на его нереализацию на последней минуте.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:33
Еще может и обогнать чемпионат продолжается.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:55
Не все только звёздам подвластно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:37
Надо только из Айнтрахта не уходить и всё будет хорошо.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:33
Capral

Так разговор за не топ лигу, как единственную, а топ ЛИГИ. Бундеслига входит в топ 5 лиг европы. Лучше просто нет. Только в этих топ 5 дают право играть в ЛЧ 4 клубам сразу в группе и коэффициент за золотую бутсу выше, чем у остальных.
По факту, по рейтингу УЕФА, Бундеслига это топ 3. А всё остальное это только твоё мнение.
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:58
Месси тоже не в Суперлиге играет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:47
Ну "компания" у него знаменитая...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:38
Это достижение века?
9e4tfrjtqf72
9e4tfrjtqf72
сегодня в 01:08
Эти достижения придумывают тогда, когда можно упомянуть Месси.
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Ну, если совсем откровенно, то Бундес, не такая уж и топовая лига, а Франкфурт на сегодняшний день- крепкий середняк, не более того.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 