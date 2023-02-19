Форвард «Айнтрахта» 3-м после Месси и Неймара сделал 10+10 по «гол+пас»

Нападающий «Айнтрахта» Рэндал Коло отметился забитым мячом в матче с «Вердером» в 21-м туре Бундеслиги (2:0).
Футболист стал третьим в нынешнем сезоне, сумевшим отличиться 10 забитыми мячами и 10 передачами в топ-лиге Европы. Ранее это сделали игроки ПСЖ Неймар и Лионель Месси.
Так разговор за не топ лигу, как единственную, а топ ЛИГИ. Бундеслига входит в топ 5 лиг европы. Лучше просто нет. Только в этих топ 5 дают право играть в ЛЧ 4 клубам сразу в группе и коэффициент за золотую бутсу выше, чем у остальных.
По факту, по рейтингу УЕФА, Бундеслига это топ 3. А всё остальное это только твоё мнение.
Так разговор за не топ лигу, как единственную, а топ ЛИГИ. Бундеслига входит в топ 5 лиг европы. Лучше просто нет. Только в этих топ 5 дают право играть в ЛЧ 4 клубам сразу в группе и коэффициент за золотую бутсу выше, чем у остальных.
По факту, по рейтингу УЕФА, Бундеслига это топ 3. А всё остальное это только твоё мнение.