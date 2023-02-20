Защитник Вячеслав Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом». Агент игрока Иван Бакулин дал комментарий на эту тему.
Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.
Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства.
конкуренция будет суровая !
конкуренция будет суровая !
На каком это основании Караваев занимает законное место какого нибудь бразильца...
Так недолго дойти и до того что в Зените отечественных игроков будет больше чем бразильцев...
Тем более у Караваева уже есть паспорт....а у некоторых ребят в Южной Америке нету...нашего паспорта...
На каком это основании Караваев занимает законное место какого нибудь бразильца...
Так недолго дойти и до того что в Зените отечественных игроков будет больше чем бразильцев...
Тем более у Караваева уже есть паспорт....а у некоторых ребят в Южной Америке нету...нашего паспорта...