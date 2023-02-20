Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом»

Защитник согласовал условия нового контракта с «Зенитом». Агент игрока Иван Бакулин дал комментарий на эту тему.

Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства.