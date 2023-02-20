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Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом»

сегодня, 17:41

Защитник Вячеслав Караваев согласовал условия нового контракта с «Зенитом». Агент игрока Иван Бакулин дал комментарий на эту тему.

Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:48, ред.
Футболист среднего уровня, каких в чемпионате немеряно. Повезло оказаться в ведущем клубе страны. Увлекательно смотреть за его спринтерскими забегами по флангу, во многих случаях - отвлекающими, после которых он удовлетворённый выполненной задачей возвращается назад.
112910415
112910415
сегодня в 20:35
берегитесь, бразильские !
конкуренция будет суровая !
lotsman
lotsman
сегодня в 20:12
Конечно нужно его оставлять.
протон
протон
сегодня в 19:58
Караваева надо оставлять, удачи Вячеславу в Зените!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:43
Развели Зенит. Вкусно и точка.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:28
Приятно читать, что все стороны довольны..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:27
Он средний игрок, даже по меркам РПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:18, ред.
Ждём протест из "Коринтианса"....."Фламенго"....
На каком это основании Караваев занимает законное место какого нибудь бразильца...
Так недолго дойти и до того что в Зените отечественных игроков будет больше чем бразильцев...
Тем более у Караваева уже есть паспорт....а у некоторых ребят в Южной Америке нету...нашего паспорта...
ddk536bm5j2r
ddk536bm5j2r
сегодня в 18:00
Особых сомнений в этом и не было
Гость
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