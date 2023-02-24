Арбитр подал в суд на Негрейру, обвиняя его в коррупции в спорте

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сегодня, 20:54

Судья VAR Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд на бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании Хосе Марию Энрикеса Негрейру и его сына Хавьера Энрикеса, обвиняя их в коррупции в сфере спорта, сообщает Catalunya Radio.

Ранее стало известно о том, что Энрикес Негрейра получал деньги от «Барселоны». Негрейра и каталонский клуб объяснили это оказанием консультационных услуг.

Хавьер Эстрада Фернандес ранее был арбитром в поле, работая на матчах Ла Лиги и Сегунды, также он был международным судьёй.