В Испании расследуют возможный договорной матч в Кубке Испании

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сегодня, 18:11

В Ла Лигу поступила анонимное сообщение, в котором содержалось сообщение о возможном договорном характере матча Кубка Испании прошлого сезона.

Речь идёт об игре первого раунда турнира, в которой «Леванте» одержал в гостях крупную победу над клубом «Уракан Мелилья» со счётом 8:0. Полиция получила информацию, шесть человек дали показания. Следственный суд города Мелилья проводит расследование в связи с незаконными ставками на эту встречу. Недавно был арестован бывший игрок «Мелильи», позже он был отпущен.