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В Испании расследуют возможный договорной матч в Кубке Испании

сегодня, 18:11
Уракан МелильяЛоготип футбольный клуб Уракан Мелилья0 : 8Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

В Ла Лигу поступила анонимное сообщение, в котором содержалось сообщение о возможном договорном характере матча Кубка Испании прошлого сезона.

Речь идёт об игре первого раунда турнира, в которой «Леванте» одержал в гостях крупную победу над клубом «Уракан Мелилья» со счётом 8:0. Полиция получила информацию, шесть человек дали показания. Следственный суд города Мелилья проводит расследование в связи с незаконными ставками на эту встречу. Недавно был арестован бывший игрок «Мелильи», позже он был отпущен.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 18:45
Песня...Пролетел 0:8 Уракан...оооо...уууу....
Пресняков....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:38
А двое так и не признались как им удалось забить....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:14
Что то в Испании совсем бардак.... а счет хороший...:)))
Гость
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