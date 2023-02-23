Футболисты «Челси» сомневаются в Поттере .

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сегодня, 16:46

Футболисты «Челси» сомневаются в тренерских способностях наставника команды . При этом личной неприязни нет.

Даже те игроки команды, которые не получают постоянной игровой практики, не испытывают негатива по отношению к рулевому. Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека, который по-настоящему интересуется своими игроками.