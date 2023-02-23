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Футболисты «Челси» сомневаются в Поттере

сегодня, 16:46

Футболисты «Челси» сомневаются в тренерских способностях наставника команды Грэма Поттера. При этом личной неприязни нет.

Даже те игроки команды, которые не получают постоянной игровой практики, не испытывают негатива по отношению к рулевому. Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека, который по-настоящему интересуется своими игроками.

При этом в клубе сомневаются, что у Поттера хватит мастерства, чтобы на равных конкурировать с тренерами других топ-клубов АПЛ. Владельцы «синих» поддерживают Поттера, но в клубе могут изменить свое мнение.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:38
Тренер средненький, следует это признать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:26
После игры с Саутгемптоном кто только не сомневается, наверное даже уборщицы в клубе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:21
Футболисты «Челси» сомневаются в Поттере .
Ничего удивительного в этом нет . Игроки Челси знают и помнят как играла и какие достижения и трофеи были добыты командой совсем ещё недавно. А сейчас команда занимает десятую строчку в турнирной таблицы, при этом никаких оптимистических прогнозов на возвращение в группу лидеров и борьбу за чемпионство просто нет , от слова Абсолютно. Команда отстаёт от Манчестер Сити уже на двадцать одно очко, а от лидера Арсенала на двадцать три . Как говорят сами игроки , Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека . Но ведь хороший человек это не специальность и не топ тренер, который должен быть в таком клубе как Челси . Даже не буду сравнивать Челси при Абрамовиче, но то что сейчас происходит с командой и клубом в целом не в какие рамки не входит. Вроде у клуба с деньгами всё в полном порядке, значит что-то в этом механизме даёт сбой . На первый взгляд это конечно же роль главного тренера команды , но и менеджерский состав с аналитическим центром что-то не дорабатывают . Нужно что-то менять и это очевидный факт. Не должен такой клуб как Челси зависать в середине турнирной таблицы. Абрамович приучил болельщиков клуба только к самым высшим целям команды. И уж если есть у нового руководства высшие цели и для этого финансы , значит нужно добиваться успехов ! Удачи тебе Челси !
Elliada
Elliada
сегодня в 17:14
Ждали волшебника, а пришел маггл
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 17:09
Результаты - это уровень гл.тренера. А у синих они не очень.
lisal
lisal
сегодня в 17:03
Думаю не только у игроков есть сомнения но и у болельщиков тоже закрадываются такие мысли (на долго ли останется поттер рулевым.)
sova147
sova147
сегодня в 17:03
Если тренер хорош то нужны результаты
zb79sutgc5zv
zb79sutgc5zv
сегодня в 17:02
Надо уже гнать его и не сомневаться
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