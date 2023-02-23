Футболисты «Челси» сомневаются в Поттере .

Футболисты «Челси» сомневаются в тренерских способностях наставника команды Грэма Поттера. При этом личной неприязни нет.
Даже те игроки команды, которые не получают постоянной игровой практики, не испытывают негатива по отношению к рулевому. Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека, который по-настоящему интересуется своими игроками.
При этом в клубе сомневаются, что у Поттера хватит мастерства, чтобы на равных конкурировать с тренерами других топ-клубов АПЛ. Владельцы «синих» поддерживают Поттера, но в клубе могут изменить свое мнение.
Ничего удивительного в этом нет . Игроки Челси знают и помнят как играла и какие достижения и трофеи были добыты командой совсем ещё недавно. А сейчас команда занимает десятую строчку в турнирной таблицы, при этом никаких оптимистических прогнозов на возвращение в группу лидеров и борьбу за чемпионство просто нет , от слова Абсолютно. Команда отстаёт от Манчестер Сити уже на двадцать одно очко, а от лидера Арсенала на двадцать три . Как говорят сами игроки , Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека . Но ведь хороший человек это не специальность и не топ тренер, который должен быть в таком клубе как Челси . Даже не буду сравнивать Челси при Абрамовиче, но то что сейчас происходит с командой и клубом в целом не в какие рамки не входит. Вроде у клуба с деньгами всё в полном порядке, значит что-то в этом механизме даёт сбой . На первый взгляд это конечно же роль главного тренера команды , но и менеджерский состав с аналитическим центром что-то не дорабатывают . Нужно что-то менять и это очевидный факт. Не должен такой клуб как Челси зависать в середине турнирной таблицы. Абрамович приучил болельщиков клуба только к самым высшим целям команды. И уж если есть у нового руководства высшие цели и для этого финансы , значит нужно добиваться успехов ! Удачи тебе Челси !
Ничего удивительного в этом нет . Игроки Челси знают и помнят как играла и какие достижения и трофеи были добыты командой совсем ещё недавно. А сейчас команда занимает десятую строчку в турнирной таблицы, при этом никаких оптимистических прогнозов на возвращение в группу лидеров и борьбу за чемпионство просто нет , от слова Абсолютно. Команда отстаёт от Манчестер Сити уже на двадцать одно очко, а от лидера Арсенала на двадцать три . Как говорят сами игроки , Поттер имеет в коллективе имидж порядочного и честного человека . Но ведь хороший человек это не специальность и не топ тренер, который должен быть в таком клубе как Челси . Даже не буду сравнивать Челси при Абрамовиче, но то что сейчас происходит с командой и клубом в целом не в какие рамки не входит. Вроде у клуба с деньгами всё в полном порядке, значит что-то в этом механизме даёт сбой . На первый взгляд это конечно же роль главного тренера команды , но и менеджерский состав с аналитическим центром что-то не дорабатывают . Нужно что-то менять и это очевидный факт. Не должен такой клуб как Челси зависать в середине турнирной таблицы. Абрамович приучил болельщиков клуба только к самым высшим целям команды. И уж если есть у нового руководства высшие цели и для этого финансы , значит нужно добиваться успехов ! Удачи тебе Челси !