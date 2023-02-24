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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

В Испании недовольны конфликтом между тренером сборной и Серхио Рамосом

сегодня, 13:18

Вчера защитник ПСЖ Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В своем обращении футболист заявил, что главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте не рассчитывает на него. В Федерации футбола Испании недовольны тем, что Рамос рассказал о подробностях своего разговора с наставником.

Руководство федерации специально сделало всё так, что Серхио лично узнал о решении тренера, а не из пресс-конференции или СМИ.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 16:52
Рамос топ
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:55
Рамос по мнению федерации нарушил негласный кодекс...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:11
Старого Роналду из МЮ выгнали, а старого Рамоса так и подавно молча убрать можно
8fs8uwdq9drz
8fs8uwdq9drz
сегодня в 14:24
Этот конфликт не на пользу делу
112910415
112910415
сегодня в 14:14
как всегда, своя правда у каждого
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:44
Всё таки Рамос на ЧМ не помешал бы...
С тренера надо спросить...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:36, ред.
))) Интересные такие! А чё Рамос должен был сказать ?! Или Серёже надо было заискиванием заниматься, мол не сошлись характерами с дедушкой ?!
Ничё, ничё... Энрике вон с Рамосом понтанулся..., так с Луиса на мундиале прилюдно штанишки спустили. Сейчас ещё один (старпёр Фуэнте) из себя чудо-спеца строить начал..., скоро и этого черёд настанет.

P.S. Ну а Рамос..., Рамос всё правильно сделал. Нечего одному из лучших защитников современности, чемпиону мира и Европы проявлять учтивость перед разного рода клоунами и ноунеймами.
7t2mykm8yptd
7t2mykm8yptd
сегодня в 13:25, ред.
Не надо всё это было вываливать вслух
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:24
Им надо помирится,Рамос ещё может быть полезен в Сборной!
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