В Испании недовольны конфликтом между тренером сборной и Серхио Рамосом

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сегодня, 13:18

Вчера защитник ПСЖ объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В своем обращении футболист заявил, что главный тренер национальной команды не рассчитывает на него. В Федерации футбола Испании недовольны тем, что Рамос рассказал о подробностях своего разговора с наставником.