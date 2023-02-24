В Испании недовольны конфликтом между тренером сборной и Серхио Рамосом

Вчера защитник ПСЖ Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
В своем обращении футболист заявил, что главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте не рассчитывает на него. В Федерации футбола Испании недовольны тем, что Рамос рассказал о подробностях своего разговора с наставником.
Руководство федерации специально сделало всё так, что Серхио лично узнал о решении тренера, а не из пресс-конференции или СМИ.
Ничё, ничё... Энрике вон с Рамосом понтанулся..., так с Луиса на мундиале прилюдно штанишки спустили. Сейчас ещё один (старпёр Фуэнте) из себя чудо-спеца строить начал..., скоро и этого черёд настанет.
P.S. Ну а Рамос..., Рамос всё правильно сделал. Нечего одному из лучших защитников современности, чемпиону мира и Европы проявлять учтивость перед разного рода клоунами и ноунеймами.
Ничё, ничё... Энрике вон с Рамосом понтанулся..., так с Луиса на мундиале прилюдно штанишки спустили. Сейчас ещё один (старпёр Фуэнте) из себя чудо-спеца строить начал..., скоро и этого черёд настанет.
P.S. Ну а Рамос..., Рамос всё правильно сделал. Нечего одному из лучших защитников современности, чемпиону мира и Европы проявлять учтивость перед разного рода клоунами и ноунеймами.