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«Базель» принёс извинения сыну пресс-атташе тульского «Арсенала»

сегодня, 14:34

«Базель» принёс извинения Артёму Овсянникову, сыну пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова.

Как стало известно ранее, Артём подвергся нападению со стороны болельщиков швейцарского клуба во время матча 21-го тура чемпионата страны против «Серветта».

Уважаемый Артём! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами всё в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съёмок в пределах «своего» сектора «Muttenzerkurve», независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Это не связано с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом ещё раз внутри стадиона в «их» секторе. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией.

Мы проведём дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас. Это, конечно, не оптимально. Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашей главной трибуне.

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Базель
Источник: sport-express.ru
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minai
minai
сегодня в 22:31
Нахрен он вообще туда попёрся.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:22
Сынок,скажи папе,что он неправильно поступил,отправив тебя учиться в Швейцарию.На одну зарплату "языкатого"чиновника бедствующего клуба-это накладно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:50
Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашей главной трибуне....
Так, стоп! Какой ещё спутник?)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:42
Это потому что там без FAN_Id пускают!
Гость
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