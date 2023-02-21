«Реал» поддержал «Барселону» в ситуации с платежами Негрейре

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вчера, 20:08

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Позже стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001-го.

Сегодня клубы Ла Лига выступила с официальным заявлением о данной ситуации. Все команды Ла Лиги, кроме «Барселоны» и «Реала», и Сегунды поддержали заявление: