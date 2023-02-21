«Реал» поддержал «Барселону» в ситуации с платежами Негрейре

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Позже стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001-го.
Сегодня клубы Ла Лига выступила с официальным заявлением о данной ситуации. Все команды Ла Лиги, кроме «Барселоны» и «Реала», и Сегунды поддержали заявление:
Клубы осуждают факты дела Негрейры и «Барселоны». Ла Лига внимательно следит за ситуацией и будет действовать в рамках закона.
Большинство клубов Ла Лиги выразили озабоченность по поводу этой ситуации. Только «Реала» и «Барселона» не поддержали заявление. Они возражали против него по разным причинам.
главное клибейты расплодить - куда сходил меси и Роналду
главное клибейты расплодить - куда сходил меси и Роналду
В корне не согласен с мнением человека по поводу поста о Роналду.
У человека только 3 лайка в топе, не сгораемое число ведь 5.
В корне не согласен с мнением человека по поводу поста о Роналду.
У человека только 3 лайка в топе, не сгораемое число ведь 5.
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Неужели нельзя найти человека, для которого русский язык РОДНОЙ?
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Неужели нельзя найти человека, для которого русский язык РОДНОЙ?