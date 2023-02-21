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«Реал» поддержал «Барселону» в ситуации с платежами Негрейре

вчера, 20:08

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Позже стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001-го.

Сегодня клубы Ла Лига выступила с официальным заявлением о данной ситуации. Все команды Ла Лиги, кроме «Барселоны» и «Реала», и Сегунды поддержали заявление:

Клубы осуждают факты дела Негрейры и «Барселоны». Ла Лига внимательно следит за ситуацией и будет действовать в рамках закона.

Большинство клубов Ла Лиги выразили озабоченность по поводу этой ситуации. Только «Реала» и «Барселона» не поддержали заявление. Они возражали против него по разным причинам.

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Реал  Барселона
Перевод с laliga.com
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
ABir
ABir ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:46
Деньги сближают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:02
На поле враги, а по жизни друзья!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:59
У обоих клубов рыльце в пушку.
FenixSL
FenixSL ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:35
да, об этом мало кто думает
главное клибейты расплодить - куда сходил меси и Роналду
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:30
Походу Негрейра как Труффальдино....служил обоим хозяевам...))
Elliada
Elliada
вчера в 20:22
Казалось бы Реал должен был быть против Барселоны, но кажется все дело в Суперлиге, а это дело всего лишь повод. Поддерживают Барселону, чтобы она поддержала их, когда возьмутся за Реал
протон
протон
вчера в 20:21
Добрый вечер администрация. Почему не могу удалить комментарий Байкала? https://www.soccer.ru/news/1345241/ronaldu-krishtianu-al-nasr?comment=31411126comment-31411126

В корне не согласен с мнением человека по поводу поста о Роналду.
У человека только 3 лайка в топе, не сгораемое число ведь 5.
cska1948
cska1948
вчера в 20:20
"...Только «Реала» и «Барселона» не поддержали заявление..."
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Неужели нельзя найти человека, для которого русский язык РОДНОЙ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:13
Хоть здесь нашли взаимопонимание
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:12
Вы решили перейти на "темную сторону"?)
Гость
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