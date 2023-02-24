Вратарь «Севильи» отправил в нокдаун болельщика, который выбежал на поле

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович постоял за себя во время матча 1/16 финала Лиги Европы против ПСВ.
Во время игры на поле выбежал болельщик, который попытался ударить голкипера. Однако серб ударил в ответ, после чего фанат оказался на газоне.
Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович постоял за себя во время матча 1/16 финала Лиги Европы против ПСВ.
Во время игры на поле выбежал болельщик, который попытался ударить голкипера. Однако серб ударил в ответ, после чего фанат оказался на газоне.
Это сколько и чего надо выпить, чтобы пойти с кулаками на спортсмена с такими габаритами?
Это сколько и чего надо выпить, чтобы пойти с кулаками на спортсмена с такими габаритами?