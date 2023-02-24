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Вратарь «Севильи» отправил в нокдаун болельщика, который выбежал на поле

сегодня, 11:21
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)2 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович постоял за себя во время матча 1/16 финала Лиги Европы против ПСВ.

Во время игры на поле выбежал болельщик, который попытался ударить голкипера. Однако серб ударил в ответ, после чего фанат оказался на газоне.

Вратарь «Севильи» отправил в нокдаун болельщика, который выбежал на поле

Вратарь «Севильи» отправил в нокдаун болельщика, который выбежал на поле

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:10
Вовремя остудил горячую голову
112910415
112910415
сегодня в 12:44
объяснил, как мог ...
Loko57
Loko57
сегодня в 12:35
Молодец вратарь, учить надо этих утырков!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:18
Марко Дмитрович... 91 кг. 194 см.

Это сколько и чего надо выпить, чтобы пойти с кулаками на спортсмена с такими габаритами?
Futurista
Futurista
сегодня в 12:13
Подправил счёт на табло фаната...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:59
Сербы братушки могут за себя постоять !
adekvat
adekvat
сегодня в 11:41
Мужик надо было в нокаут отправить.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:34
Уроки футбольной самообороны....:)))... Парень, не на того ты напал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:28
Бей первым Марко...
k83vmz7ezj8q
k83vmz7ezj8q
сегодня в 11:23
Нормально братушка ответил неадеквату
Гость
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