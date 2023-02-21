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Болельщики «Ливерпуля» мешали игрокам «Реала» спать, запуская фейерверк

сегодня, 11:49
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Болельщики «Ливерпуля» ночью запустили фейерверк рядом с отелем, в котором остановился «Реал» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает El Partidazo de COPE, у игроков мадридского клуба в связи с этим возникли проблемы со сном.

Подобным в отношении «сливочных» уже отличались поклонники «Аякса» в 2019 году в Амстердаме, тогда четыре болельщика голландского клуба были арестованы.

Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:32
недостойные приёмы нельзя одобрить
протон
протон
сегодня в 17:28
В каждой команде есть неадекватные болельщики, фанаты, от этого никуда не уйти. Но на основании их делать вывод о всех болельщиках данной команды не правильно. Можно подумать, что такое количество и мешало спать игрокам, когда на самом деле их было пару десятков.
Не помню ни одного случая, чтобы это как-то помогало, обычно, наоборот, после этого Мадрид обыгрывал своих соперников.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:15
Бумеранг никто не отменял.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:52
Вряд ли это поможет их команде. Только больше разозлят соперника.
witynchik
witynchik
сегодня в 15:33
Что-то подобное было в Барселоне в 1997 году,даже хуже,в отношении Киевского Динамо.
За что Барселона и была унижена киевлянами 0-4
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:54
Никаких нарушений нет, надо было тщательнее отель выбирать.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:32
Грозят отомстить за финал?
dok66
dok66
сегодня в 14:20
А ведь эта провокация может дать дополнительную мотивацию игрокам Реала !
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 13:50
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ u8hf4u7pfzhz (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    А что тут нечестного? Вот, если они лазерами во время матча слепить начнут - тут да, мерзкое дело. А так, может Днюха у кого, теперь не праздновать штоле?
    u8hf4u7pfzhz
    u8hf4u7pfzhz
    сегодня в 12:22
    Зачем всё это надо честно побеждать на футбольном поле
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 12:08
    В последний раз Ливерпуль побеждал Реал 14 лет назад в 2009 году,после этого было 6 встреч в лч 5 из которых выиграл Реал,в том числе два финала лиги чемпионов!
    Болельщики Ливерпуля знают эту статистику поэтому и хотели помешать игрокам Реала выспаться,но я думаю это не поможет красным!
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:05
    Помню, в 1962, если не ошибаюсь, болельщики сб. Чили, у себя, устроили такую мерзость у гостиницы с игроками сб.Бразилии. Всю ночь орали, мешали спать. В ответке, в Бразилии, болельщики сб.Бразилии- встретили чилийцев цветами!
    Гость
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