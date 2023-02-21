Болельщики «Ливерпуля» мешали игрокам «Реала» спать, запуская фейерверк

1676969367

сегодня, 11:49

Болельщики «Ливерпуля» ночью запустили фейерверк рядом с отелем, в котором остановился «Реал» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает El Partidazo de COPE, у игроков мадридского клуба в связи с этим возникли проблемы со сном.

Подобным в отношении «сливочных» уже отличались поклонники «Аякса» в 2019 году в Амстердаме, тогда четыре болельщика голландского клуба были арестованы.

Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.