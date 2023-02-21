Болельщики «Ливерпуля» мешали игрокам «Реала» спать, запуская фейерверк

Болельщики «Ливерпуля» ночью запустили фейерверк рядом с отелем, в котором остановился «Реал» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает El Partidazo de COPE, у игроков мадридского клуба в связи с этим возникли проблемы со сном.
Подобным в отношении «сливочных» уже отличались поклонники «Аякса» в 2019 году в Амстердаме, тогда четыре болельщика голландского клуба были арестованы.
Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт сегодня, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Не помню ни одного случая, чтобы это как-то помогало, обычно, наоборот, после этого Мадрид обыгрывал своих соперников.
Не помню ни одного случая, чтобы это как-то помогало, обычно, наоборот, после этого Мадрид обыгрывал своих соперников.
За что Барселона и была унижена киевлянами 0-4
За что Барселона и была унижена киевлянами 0-4
Болельщики Ливерпуля знают эту статистику поэтому и хотели помешать игрокам Реала выспаться,но я думаю это не поможет красным!
Болельщики Ливерпуля знают эту статистику поэтому и хотели помешать игрокам Реала выспаться,но я думаю это не поможет красным!