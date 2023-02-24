Пёс разорвал билеты болельщиков «Ньюкасла» на финал Кубка Лиги

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сегодня, 21:57

Супружеская пара лишилась билетов на финальный матч Кубка Английской Лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед».

Алан Карлинг и его жена Джессика, проживающие в Лонгбентоне, болеют за «сорок». Вернувшись однажды домой, они обнаружили, что их 11-месячный щенок Руди порвал их билеты. Алан разместил фотографию случившегося в соцсетях, в шутку предложив продать собаку за 5 фунтов. Мужчина обратился в клубную кассу, чтобы объяснить ситуацию, и один из сотрудников узнал его по посту в социальной сети. Работник сообщил, что клуб организовал для него получение двух новых билетов на финальную встречу.

Финал Кубка Английской Лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на Уэмбли завтра, 25 февраля.