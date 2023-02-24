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Пёс разорвал билеты болельщиков «Ньюкасла» на финал Кубка Лиги

сегодня, 21:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед26.02.2023 в 19:30 Не начался

Супружеская пара лишилась билетов на финальный матч Кубка Английской Лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед».

Алан Карлинг и его жена Джессика, проживающие в Лонгбентоне, болеют за «сорок». Вернувшись однажды домой, они обнаружили, что их 11-месячный щенок Руди порвал их билеты. Алан разместил фотографию случившегося в соцсетях, в шутку предложив продать собаку за 5 фунтов. Мужчина обратился в клубную кассу, чтобы объяснить ситуацию, и один из сотрудников узнал его по посту в социальной сети. Работник сообщил, что клуб организовал для него получение двух новых билетов на финальную встречу.

Финал Кубка Английской Лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на Уэмбли завтра, 25 февраля.

Пёс разорвал билеты болельщиков «Ньюкасла» на финал Кубка Лиги Пёс разорвал билеты болельщиков «Ньюкасла» на финал Кубка Лиги Пёс разорвал билеты болельщиков «Ньюкасла» на финал Кубка Лиги

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Перевод с chroniclelive.co.uk
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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 23:03
Так ведь чует Руди,что не стоит ходить на этот матч и что зря выкинули деньги за эти билеты))))) МЮ порвет полосатых как тузик грелку!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:21

У Руди добрые хозяева , а могло и "прилететь"...
протон
протон
сегодня в 22:13
Группа Дасаева тоже уничтожена. Ну, там аж 15 клонов было человека. Как говорится еще не вечер
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:08
Руди за Дьяволов топит, Красный оджнады , красный навсегда!!!
Гость
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