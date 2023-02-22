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Болельщики оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

вчера, 21:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий Артем Дзюба дебютировал за «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов. В начале первого и второго таймов болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

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Все комментарии
Alex82017
Alex82017 ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 01:10
Так никто и не сомневался, что ландрасы только на оскорбления способны. Больше от них и по жизни толку нет
протон
протон
сегодня в 00:36
Халтурил он люто, потому лишь в конце смог "стрельнуть", вдохновив тем самым команду.
Это наверное единственный позитивный момент из игры.
По сторонам же он не смотрит из-за чего его обыгрывают в защите, как бревно.
Ускоряться для перехвата не может.
Удерживать мяч без применения грубой силы не может.
Подбирать моменты для рывка, мнгновенно ускоряясь и удерживая достигнутую скорость, без того, чтобы это влияло на качество игры, не может.
Это наверное главный недостаток со стороны.
Лучше бы через силу на максимуме отыграл первый тайм с последующей заменой, чем сберегал силы на острые атаки, которые да, вдохновили команду, но отмененный гол полностью снял эффект от них.
Не говоря уже про штангу с головы и пинок выше ворот в ситуации 1 на 1.
Если не будешь реально отдавать все силы, чтобы доказать, что ты Дзюба, а не Дзюба, то уже в конце сезона будешь сидеть на скамейке запасных и покинешь клуб.
С наилучшими пожеланиями, человек, радующий за наш футбол и развитие наших игроков
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:00
Так это были не болельщики ,а псевдо - фанаты.
Сергей Лемской
Сергей Лемской
вчера в 23:51
56ы они везде 56ы. Чего на этих несчастных обижаться?
pomor445
pomor445
вчера в 23:32
Не отличился в жарком деле непостоянный генерал.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:02
Собственно ни чего удивительного нет. За что боролся, на то и напоролся.
Слава нашла героя.)))))
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:58
так все же) у одних прошлые обиды, у других "за что нам такое счастье"
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Таких примеров в истории было много,знал куда шёл
Futurista
Futurista
вчера в 22:33
Кстати не написано чьи фанаты Дзюбу оскорбляли)...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:23
Есть тут один которому своя рубашка ближе к телу!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:21
Болельщиков ,так же как и детей с животными ,обмануть нельзя ! )
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:15
Дзюбу можно!!!! Тут обговаривать нечего!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:11
Как не бывает дыма без огня и без пожара,
Так не проходит юбилей без юбиляра...))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:08
Спорно. Да, не был худшим, но и запорол 2 стопроцентных момента.
Плюс отголоски за прошлое. Вот если бы он затащил, то болельщики, возможно, поменяли бы свое мнение.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Заслужил, как и другие предатели
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:49
Не сказать, что не заслуженно
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:49
Такое частенько бывает в футболе. Ничего необычного.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
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