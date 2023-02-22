Болельщики оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

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вчера, 21:45

Нападающий дебютировал за «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов. В начале первого и второго таймов болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.