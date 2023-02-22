Болельщики оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

Нападающий Артем Дзюба дебютировал за «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
Форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов. В начале первого и второго таймов болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.
Нападающий Артем Дзюба дебютировал за «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
Форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов. В начале первого и второго таймов болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.
Это наверное единственный позитивный момент из игры.
По сторонам же он не смотрит из-за чего его обыгрывают в защите, как бревно.
Ускоряться для перехвата не может.
Удерживать мяч без применения грубой силы не может.
Подбирать моменты для рывка, мнгновенно ускоряясь и удерживая достигнутую скорость, без того, чтобы это влияло на качество игры, не может.
Это наверное главный недостаток со стороны.
Лучше бы через силу на максимуме отыграл первый тайм с последующей заменой, чем сберегал силы на острые атаки, которые да, вдохновили команду, но отмененный гол полностью снял эффект от них.
Не говоря уже про штангу с головы и пинок выше ворот в ситуации 1 на 1.
Если не будешь реально отдавать все силы, чтобы доказать, что ты Дзюба, а не Дзюба, то уже в конце сезона будешь сидеть на скамейке запасных и покинешь клуб.
С наилучшими пожеланиями, человек, радующий за наш футбол и развитие наших игроков
Это наверное единственный позитивный момент из игры.
По сторонам же он не смотрит из-за чего его обыгрывают в защите, как бревно.
Ускоряться для перехвата не может.
Удерживать мяч без применения грубой силы не может.
Подбирать моменты для рывка, мнгновенно ускоряясь и удерживая достигнутую скорость, без того, чтобы это влияло на качество игры, не может.
Это наверное главный недостаток со стороны.
Лучше бы через силу на максимуме отыграл первый тайм с последующей заменой, чем сберегал силы на острые атаки, которые да, вдохновили команду, но отмененный гол полностью снял эффект от них.
Не говоря уже про штангу с головы и пинок выше ворот в ситуации 1 на 1.
Если не будешь реально отдавать все силы, чтобы доказать, что ты Дзюба, а не Дзюба, то уже в конце сезона будешь сидеть на скамейке запасных и покинешь клуб.
С наилучшими пожеланиями, человек, радующий за наш футбол и развитие наших игроков
Слава нашла героя.)))))
Слава нашла героя.)))))
Так не проходит юбилей без юбиляра...))
Так не проходит юбилей без юбиляра...))
Плюс отголоски за прошлое. Вот если бы он затащил, то болельщики, возможно, поменяли бы свое мнение.
Плюс отголоски за прошлое. Вот если бы он затащил, то болельщики, возможно, поменяли бы свое мнение.