Болельщики не хотят увольнения Хави после поражения от «Ман Юнайтед»

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сегодня, 10:43

Испанское издание AS провело опрос среди болельщиков, стоит ли увольнять с должности главного тренера «Барселоны» после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вылета из Лиги Европы.

69,7% фанатов считают, что Хави должен остаться у руля каталонского клуба. 30,3% болельщиков выступили за отставку специалиста.