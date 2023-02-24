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Болельщики не хотят увольнения Хави после поражения от «Ман Юнайтед»

сегодня, 10:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Испанское издание AS провело опрос среди болельщиков, стоит ли увольнять Хави с должности главного тренера «Барселоны» после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вылета из Лиги Европы.

69,7% фанатов считают, что Хави должен остаться у руля каталонского клуба. 30,3% болельщиков выступили за отставку специалиста.

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Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 13:09
Надо было в своё время Тен Хага приглашать.
balalay
balalay
сегодня в 12:42
Вот это народ, вот это люди, это тебе не молиться на нечисть, нелюдь и нежить в россии спрятавшись за омон
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:09
Все бывает,увольнять то не надо конечно.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:04
Хави еще себя не показал как тренер. Но не стоит забывать, что у него есть все ресурсы: деньги, инфраструктура клуба, топовый статус, даже вторым составом команды можно решать задачи в еврокубках. Поэтому спрос с него должен быть высоким.
3ton
3ton
сегодня в 11:56
А смысл увольнять ? МЮ самый именнитый клуб Англии и игроки там не по 10 млн играют
112910415
112910415
сегодня в 11:52
сама постановка вопроса странновата
тренер останется, победит в чемпионате, а затем ЛЧ всё покажет ...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:39
Конечно стоит увольнять, и Клоппа нужно гнать с Ливерпуля. Результаты у них неудовлетворимы. А на их место какой то типо Гальтье прийдёт и результаты будут как у ПСЖ. Как вообще можно обсуждать увольнение Хави? В чемпионате результаты очень даже положительны. А вылетели они ни от какого то там Аека, а от вполне конкурентной команде.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:28, ред.
Мало ли что болельщики хотят. Как руководство решит, так и будет. Но менять тренера, когда команда на первой строчке чемпионата, а до конца чемпа ещё 1/3, это глупо будет, руководству на это не стоит идти. А болельщикам надо настраивать команду на победу в чемпе, чтобы выйти на ЛЧ в следующем сезоне. А там уже готовиться к этим играм.
uxjy5ts948mf
uxjy5ts948mf
сегодня в 11:27
Какое может быть увольнение, когда команда лидирует в чемпионате с существенным отрывом?
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 11:25
Это пощечина всему испанскому недофутболу !
Elliada
Elliada
сегодня в 11:03
Я не считаю нужным увольнять Хави. По крайней мере до конца сезона. Если его уволят, придется платить неустойку, искать нового тренера, который начнет всё менять, нужно будет покупать новых игроков. В общем, сплошные траты. Барселона не может себе этого позволить.

Но вылет из ЛЕ считаю виной Хави. Имея хорошую скамейку, предпочел использовать тот же состав и схему, что и всегда.
sova147
sova147
сегодня в 10:51
У каждого тренера бывают осечки, надо продолжать работать с командой
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:45
Если после каждого поражения тренера увольнять, то тренеров не хватит.
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