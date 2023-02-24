Болельщики не хотят увольнения Хави после поражения от «Ман Юнайтед»

Испанское издание AS провело опрос среди болельщиков, стоит ли увольнять Хави с должности главного тренера «Барселоны» после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вылета из Лиги Европы.
69,7% фанатов считают, что Хави должен остаться у руля каталонского клуба. 30,3% болельщиков выступили за отставку специалиста.
Но вылет из ЛЕ считаю виной Хави. Имея хорошую скамейку, предпочел использовать тот же состав и схему, что и всегда.
Но вылет из ЛЕ считаю виной Хави. Имея хорошую скамейку, предпочел использовать тот же состав и схему, что и всегда.