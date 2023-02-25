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Тухель или Моуриньо могут снова возглавить «Челси»

25 февраля 2023, 14:40

«Челси» может уволить главного тренера клуба Грэма Поттера, если результаты команды не улучшатся.

Источник предлагает пять наставников, которые могли бы возглавить «синих», если Поттер покинет лондонский клуб. В списке находятся Жозе Моуриньо («Рома»), Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Роберт Де Дзерби («Брайтон»).

Напомним, что Тухель уже тренировал «Челси», а Моуриньо возглавлял лондонскую команду дважды.

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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
27 февраля в 00:16
Все перечисленные кандидаты в Челси не пойдут. Разве что только Де Дзерби. Моуриньо в Роме борется за медали и ЛЕ.Почеттино уже им успел отказать.Тухеля уволили не для того,чтобы обратно позвать. Зидан выгадывает место потеплее и комфортнее.Челси в этом году не в форме.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
25 февраля в 18:27
Жозе вернется в 3 раз в Челси, как и Зидан в Реал )
А если серьёзно, то при Жозе команда играет скучно, но результат все таки есть. Жозе может прекрасно понимать ситуацию в клубе и турнирное положение команды в таблице.
Сейчас у Челси есть деньги как и были в начале эпохи Абрамовича, в том смысле что Челси тратил больше всех в ТО. Сейчас у Челси похожая ситуация.
А как мы помним Челси был гегемоном в АПЛ на тот момент при Жозе.
Две победы подряд в АПЛ, в сезоне 2004-2005 Челси пропустил всего 15 голов в АПЛ по итогам сезона. Сейчас только у Ньюкасла пропущено 15 голов, но сезон не окончен.
112910415
112910415
25 февраля в 17:38
источник фантазирует вдохновенно !
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
25 февраля в 17:24
Возможно, он и ждет очередного приглашения в Реал. Зидан- умный человек и талантливый тренер, и он понимает, какой команде, он сможет максимально принести пользу. Реал- его команда и он это доказал. У каждого тренера есть свой клуб, в котором он уверен.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 16:49
Тухель будет слабак , если туда вернётся
Malhira
Malhira
25 февраля в 16:48
И кто только такие новости сочиняет?
g4twwdg27hfu
g4twwdg27hfu
25 февраля в 16:02
Главное чтобы после был результат!
ДСА
ДСА
25 февраля в 15:58
То что тренера поменяют можно не сомневаться.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
25 февраля в 15:55
Зидан трус? Ну не знаю, не знаю... Тренер, трижды подряд побеждавший в ЛЧ с самим великим Реалом- трус? Я в замешательстве.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
25 февраля в 15:52
Я не против. Будем надеяться.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
25 февраля в 15:43, ред.
Де Зерби хороший вариант.......У Челси не плохо итальянцы приживаются, можно вспомнить.

Джанлука Виалли, - три трофея, впервые Челси вышел в ЛЧ. Раньери удерживал клуб в ТОП 4, правда без трофеев. Анчелотти золотой дубль, Сарри ЛЕ........ Конте титул и КА...... а еще Ди Матео ЛЧ выиграл.........
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
25 февраля в 15:36
Де Зерби- толковый специалист, неплохо проявивший себя в Шахтере. Но потянет ли Челси- вопрос...?
ABir
ABir
25 февраля в 15:34
Чтобы окончательно деклассировать Челси, Мауриньо в самый раз будет
DXTK
DXTK
25 февраля в 15:32, ред.
Почеттино, Зидан, Тухель и Моуриньо точно не возглавят Челси, остается Де Зерби, одного взяли из Брайтона пора и второму дать шанс, ведь Брайтон до сих пор выше, нужно конкурента ослаблять.

Тухель? понятно нет, какой смысл тогда было его увольнять.

Моуриньо ? тренер эпохи Абрамовича, а сегодня все что было связано с ним ломают со страшной силой.

Почеттино ?, тренировал Тоттенхэм а матчи между шпорами и пенсами вторые после северолондонского дерби, так что вряд ли.

А Зидан ? француз трус, не пойдет в АПЛ, ему предлагали и во время Абрамоча прейти, но отказался, ждет 3 4 и 5 преглашения в Реал.

PS Поттер точно будет до конца сезона, летом может быть будет движуха, но скорей всего и следующую компанию начнет Челси с англичанином.
Romeo 777
Romeo 777
25 февраля в 15:17
Только Томас.
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
25 февраля в 15:06
Почетино не самый плохой вариант, вспоминая его симпатичную работу в ТХ. Но Тухель- безусловно лучше!!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
25 февраля в 15:04
А после того, как он, еще до игры признал поражение от Наполи- уважения к нему НЕТ!!! Неговоря уже о его антифутболе гнусном... Тухель- однозначно!!! Пожалуй единственный немецкий тренер, способный на импровизацию и фантазию!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
25 февраля в 14:58
ТТ хороший вариант, но вот после того, как его выгнали просто не с того не с сего,после того как провели трансферную компанию без ТТ,захочет ли он вернуться.
Зидан то же интересно а вот маур и Почеттино не нужны от слова совсем.
lobsterdam
lobsterdam
25 февраля в 14:58
Смотря какой бюджет предложат
протон
протон
25 февраля в 14:55
Думаю, Томас. смотрится более чем предпочтительней.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 14:54
Тухель очень был бы правильный контракт.
Моуриньо вообще не нужен, от слова Абсолютно !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 февраля в 14:46, ред.
ТТ разгребать руины, оставленные Поттером, не пойдёт..., ну а Маур..., тот может..., хотя результат, при таком товарище как Боэли, в принципе исключён, - на корню.
Шуnя771
Шуnя771
25 февраля в 14:44
Одни предположения, сомнительные.
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