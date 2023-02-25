Тухель или Моуриньо могут снова возглавить «Челси»

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25 февраля 2023, 14:40

«Челси» может уволить главного тренера клуба , если результаты команды не улучшатся.

Источник предлагает пять наставников, которые могли бы возглавить «синих», если Поттер покинет лондонский клуб. В списке находятся («Рома»), , , и («Брайтон»).

Напомним, что Тухель уже тренировал «Челси», а Моуриньо возглавлял лондонскую команду дважды.