Тухель или Моуриньо могут снова возглавить «Челси»

«Челси» может уволить главного тренера клуба Грэма Поттера, если результаты команды не улучшатся.
Источник предлагает пять наставников, которые могли бы возглавить «синих», если Поттер покинет лондонский клуб. В списке находятся Жозе Моуриньо («Рома»), Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Роберт Де Дзерби («Брайтон»).
Напомним, что Тухель уже тренировал «Челси», а Моуриньо возглавлял лондонскую команду дважды.
Тухель? понятно нет, какой смысл тогда было его увольнять.
Моуриньо ? тренер эпохи Абрамовича, а сегодня все что было связано с ним ломают со страшной силой.
Почеттино ?, тренировал Тоттенхэм а матчи между шпорами и пенсами вторые после северолондонского дерби, так что вряд ли.
А Зидан ? француз трус, не пойдет в АПЛ, ему предлагали и во время Абрамоча прейти, но отказался, ждет 3 4 и 5 преглашения в Реал.
PS Поттер точно будет до конца сезона, летом может быть будет движуха, но скорей всего и следующую компанию начнет Челси с англичанином.
Тухель? понятно нет, какой смысл тогда было его увольнять.
Моуриньо ? тренер эпохи Абрамовича, а сегодня все что было связано с ним ломают со страшной силой.
Почеттино ?, тренировал Тоттенхэм а матчи между шпорами и пенсами вторые после северолондонского дерби, так что вряд ли.
А Зидан ? француз трус, не пойдет в АПЛ, ему предлагали и во время Абрамоча прейти, но отказался, ждет 3 4 и 5 преглашения в Реал.
PS Поттер точно будет до конца сезона, летом может быть будет движуха, но скорей всего и следующую компанию начнет Челси с англичанином.
А если серьёзно, то при Жозе команда играет скучно, но результат все таки есть. Жозе может прекрасно понимать ситуацию в клубе и турнирное положение команды в таблице.
Сейчас у Челси есть деньги как и были в начале эпохи Абрамовича, в том смысле что Челси тратил больше всех в ТО. Сейчас у Челси похожая ситуация.
А как мы помним Челси был гегемоном в АПЛ на тот момент при Жозе.
Две победы подряд в АПЛ, в сезоне 2004-2005 Челси пропустил всего 15 голов в АПЛ по итогам сезона. Сейчас только у Ньюкасла пропущено 15 голов, но сезон не окончен.
А если серьёзно, то при Жозе команда играет скучно, но результат все таки есть. Жозе может прекрасно понимать ситуацию в клубе и турнирное положение команды в таблице.
Сейчас у Челси есть деньги как и были в начале эпохи Абрамовича, в том смысле что Челси тратил больше всех в ТО. Сейчас у Челси похожая ситуация.
А как мы помним Челси был гегемоном в АПЛ на тот момент при Жозе.
Две победы подряд в АПЛ, в сезоне 2004-2005 Челси пропустил всего 15 голов в АПЛ по итогам сезона. Сейчас только у Ньюкасла пропущено 15 голов, но сезон не окончен.