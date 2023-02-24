ПСЖ может возглавить бывший игрок клуба

ПСЖ рассматривает варианты на случай увольнения главного тренера клуба Кристофа Гальтье.
По данным источника, одним из основных кандидатов на эту должность является Зинедин Зидан. Однако парижане могут пригласить и бывшего наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.
Примечательно, что Гальярдо выступал за ПСЖ в 2007 году.
Не нужен ПСЖ никакой Зидан. В клуб тренер должен идти по ОДНОРАЗОВОМУ приглашению - т.е по своей ВОЛЕ, а не из под палки или как Зидан - после МОЛЬБЫ и многократного прошения...
Ситуация с тренером в Париже проста до безобразия. Толк и результат способен принести не столько футбольный специалист (потому как учить премудростям футбола в ПСЖ некого), сколько человек открытый, с устойчивой психикой, педагогическими способностями и ... отеческими наклонностями (в простонародье - батя). Вот и всё.
Не нужен ПСЖ никакой Зидан. В клуб тренер должен идти по ОДНОРАЗОВОМУ приглашению - т.е по своей ВОЛЕ, а не из под палки или как Зидан - после МОЛЬБЫ и многократного прошения...
Ситуация с тренером в Париже проста до безобразия. Толк и результат способен принести не столько футбольный специалист (потому как учить премудростям футбола в ПСЖ некого), сколько человек открытый, с устойчивой психикой, педагогическими способностями и ... отеческими наклонностями (в простонародье - батя). Вот и всё.