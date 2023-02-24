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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ может возглавить бывший игрок клуба

сегодня, 09:32

ПСЖ рассматривает варианты на случай увольнения главного тренера клуба Кристофа Гальтье.

По данным источника, одним из основных кандидатов на эту должность является Зинедин Зидан. Однако парижане могут пригласить и бывшего наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

Примечательно, что Гальярдо выступал за ПСЖ в 2007 году.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:22, ред.
Чушь всё это и утопия.
Не нужен ПСЖ никакой Зидан. В клуб тренер должен идти по ОДНОРАЗОВОМУ приглашению - т.е по своей ВОЛЕ, а не из под палки или как Зидан - после МОЛЬБЫ и многократного прошения...
Ситуация с тренером в Париже проста до безобразия. Толк и результат способен принести не столько футбольный специалист (потому как учить премудростям футбола в ПСЖ некого), сколько человек открытый, с устойчивой психикой, педагогическими способностями и ... отеческими наклонностями (в простонародье - батя). Вот и всё.
pomor45
pomor45
сегодня в 11:45
Всё новое - это хорошо забытое старое.
Nazi
Nazi
сегодня в 11:38
Еще одного быдло-арга как раз не хватает Парижу для полного счастья :)
Baggio R.
Baggio R. ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 11:35
Родившемуся в Марселе не так просто возглавить принципиальнейшего соперника. В родном городе могут проклясть, а в чужом не принять.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:08
Зачем эти эксперименты, если Зидан свободен
ОПС
ОПС
сегодня в 10:42
Ничего пока еще непонятно. Так, слухи.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:08, ред.
Если им кого и приглашать то тренера с именем и титулами . Звезды у них простых тренеров не слушаются
drug01
drug01 ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 10:03
В такой клуб в данное время он не пойдёт
Loko57
Loko57
сегодня в 09:41
Зидан уже давно на отдыхе, пора ему и поработать.
d2q924cqb8aq
d2q924cqb8aq
сегодня в 09:40
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