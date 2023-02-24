ПСЖ может возглавить бывший игрок клуба

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сегодня, 09:32

ПСЖ рассматривает варианты на случай увольнения главного тренера клуба Кристофа Гальтье.

По данным источника, одним из основных кандидатов на эту должность является . Однако парижане могут пригласить и бывшего наставника «Ривер Плейта» .