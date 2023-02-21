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Джеррард может возглавить ПСЖ

вчера, 18:43

ПСЖ может уволить Кристофа Гальтье с должности главного тренера клуба.

В качестве возможной замены французскому специалисту парижане рассматривают экс-наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. В парижском клубе считают, что он сможет добиться прогресса в руководстве командой.

Другим кандидатом на пост тренера ПСЖ является Томас Тухель.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Минуточку..., минуточку!

При всём уважении к Стивену Джеррарду, как к футболисту, дык он недавно с треском ушел с тренерского мостика без лаврового венца)
Это ярчайший пример когда замечательный, талантливейший футболист не может так быстро вскочить в позолоченную, тренерскую карету...
Может надо начать со скромного кабриолета низших, многочисленных, английских дивизионов?
протон
протон
вчера в 20:53
Насчёт Стивена Джеррарда сомнительно. Гальтье однозначно останется до конца сезона. Все будет зависеть от результатов в ЛЧ. А летом вполне вероятно могут вернуть Томаса Тухеля - самого успешного тренера Пари Сен-Жермен. До сих пор не могу простить Леонардо. Надеюсь он больше никогда не появится в команде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:18
dok66
dok66
вчера в 20:02
Даже не смешно . И зачем ?
SonicStar
SonicStar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00
Не факт, что будет дешевле. А кто будет оплачивать ремонт расшатанных кресел после матчей?
SonicStar
SonicStar
вчера в 19:58
Что за бред? Зачем клубу этот неудачник по жизни? Кроме ЛЧ 2005 ничего не выигрывал как игрок, как тренер так вообще мрак
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:40
Думаю, если Стиви Джи наденет форму ПСЖ и выйдет погонять на поле в роли игрока он принесет куда больше пользы, чем в роли тренера!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:35
Уж лучше тогда Слуцкого. Во-первых дешевле будет, во-вторых , результат хуже не будет и в-третьих английский знает, да и юморист в придачу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:34
Похоже на вброс. Джеррард ещё не готов к такому вызову и уж точно не конкурент Зидану и Тухелю на это место.
112910415
112910415
вчера в 19:32
кто-то придумал для прикола )
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:29
ПСЖ клуб практики для не опытних тренеров и развлечения для звёздный футболистов
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:24
Конечно, он был звездой в своё время. Даже успел побегать с некоторыми из ПСЖ. Но, хватит ли у него авторитета такой коллектив потянут. Зидан, Анчи, Гвардиола. Самые авторитеты на мой взгляд
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:15
Ну если Джерард то ещё потеряно 2-3 года, смотря на сколько его возьмут. Так как он ничего не сможет сделать с Звёздами Парижа. Он может сможет что то подчинить если разогнать всю звёздную кампанию. Та и не потянет он на такой вызов. Руководству клуба надо поломать ещё голову чтобы команда перешла на победный путь. Тухель навернека не вернётся туда. Так что интересно будет понаблюдать на дальнейшие события!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 19:05
Лучше Майкла Фелпса.. Хе-хе..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Кто-нибудь знает английского тренера выигрывавшего ЛЧ...ЛЕ...АПЛ...Лигу 1...и пр. за последние 30 лет ???

Нет..конечно...ибо их не существует...
Английские тренеры...это миф...)))
drug01
drug01
вчера в 18:56
Зачем такие шутки, надо просто думать головой
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
Вообще не верю в этот вброс, от слова Абсолютно !
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