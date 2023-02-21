Джеррард может возглавить ПСЖ

ПСЖ может уволить Кристофа Гальтье с должности главного тренера клуба.
В качестве возможной замены французскому специалисту парижане рассматривают экс-наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. В парижском клубе считают, что он сможет добиться прогресса в руководстве командой.
Другим кандидатом на пост тренера ПСЖ является Томас Тухель.
При всём уважении к Стивену Джеррарду, как к футболисту, дык он недавно с треском ушел с тренерского мостика без лаврового венца)
Это ярчайший пример когда замечательный, талантливейший футболист не может так быстро вскочить в позолоченную, тренерскую карету...
Может надо начать со скромного кабриолета низших, многочисленных, английских дивизионов?
При всём уважении к Стивену Джеррарду, как к футболисту, дык он недавно с треском ушел с тренерского мостика без лаврового венца)
Это ярчайший пример когда замечательный, талантливейший футболист не может так быстро вскочить в позолоченную, тренерскую карету...
Может надо начать со скромного кабриолета низших, многочисленных, английских дивизионов?