Джеррард может возглавить ПСЖ

1676994221

вчера, 18:43

ПСЖ может уволить Кристофа Гальтье с должности главного тренера клуба.

В качестве возможной замены французскому специалисту парижане рассматривают экс-наставника «Астон Виллы» . В парижском клубе считают, что он сможет добиться прогресса в руководстве командой.