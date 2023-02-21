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Почеттино отказал «Челси»

сегодня, 14:59

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить «Челси», сообщает 90min.

По информации источника, некоторые люди из руководства «синих» серьёзно обеспокоены формой команды. Они не разделяют мнения владельца клуба Тодда Боэли о том, что нынешний главный тренер Грэм Поттер сможет улучшить ситуацию. Аргентинцу предлагали заменить англичанина на этой должности, но согласия не получили.

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Все комментарии
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 18:07
Так и погубят команду ....
DXTK
DXTK
сегодня в 17:09
Почеттино ведь не Моуриньо, чтобы столичные команды менять, тем более произошла стычка в одном из матчей пару лет назад между шпорами и пенсионерами.

PS Дайте Поттеру порулить, Поттер верим!!!
112910415
112910415
сегодня в 16:56
ждёт и дождётся более комфортного предложения !
AlexDen
AlexDen
сегодня в 16:32
Нет уж, пусть уж лучше Поттер до конца хоронит некогда сильный клуб, пусть покоится с миром...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:18
Для Челси нужен штучный "тренер-товар"!
А они все при деле...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:27
По итогам вчерашнего участия в КП, ничтоже сумятише в некоторых проблемах и своей тактики и стратегии, о чем написал в посте под "парой команд" выбранной для ставок, делаю окончательный вывод - главное где брать баллы...?
К матёрым "вепрям" (как символ мужества, бесстрашия, силы и хитрости...)КП или организаторам один вопрос - Как правильно делать ...клон?)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:25
Да бред.
Он тоже ничего толком не сможет сделать. Даже во Франции, возглавляя ПСЖ, который в разы сильнее по составу любой французской команды умудрился проиграть чемпионат Лиллю. Но в любом случае, хотя бы во Франции смог выиграть свои первые трофеи в карьере.
Лучше ли он постоянно ничего не знающего Поттера? Да. Но подойдёт ли он для серьезных целей…скорее нет, чем да.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:16
Если это правда, то как-то некрасиво публиковать такие переговоры при работе действующего тренера, впрочем, от Боэли этого можно ожидать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:08
Похоже для Почеттино деньги не главное, он может отказаться от предложений, от которых просто нельзя отказаться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 15:07
А вы заметили ещё одну фишку?
По условиям конкурса нельзя передавать выигранный вип и приз другому пользователю, но некоторые пользователи частенько обращаются к адинам с такой просьбой, хотя им данное правило разъясняли не раз.
Я тоже могу быть таким "благородным" зная, что если я выиграл вип и приз, то как бы я не просил всё передать другим пользователям, то всё равно всё останется у меня.
Но зато как красиво звучит и другие пользователи тебя благодарят за это.
Гость
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