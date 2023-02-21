Почеттино отказал «Челси»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить «Челси», сообщает 90min.
По информации источника, некоторые люди из руководства «синих» серьёзно обеспокоены формой команды. Они не разделяют мнения владельца клуба Тодда Боэли о том, что нынешний главный тренер Грэм Поттер сможет улучшить ситуацию. Аргентинцу предлагали заменить англичанина на этой должности, но согласия не получили.
Он тоже ничего толком не сможет сделать. Даже во Франции, возглавляя ПСЖ, который в разы сильнее по составу любой французской команды умудрился проиграть чемпионат Лиллю. Но в любом случае, хотя бы во Франции смог выиграть свои первые трофеи в карьере.
Лучше ли он постоянно ничего не знающего Поттера? Да. Но подойдёт ли он для серьезных целей…скорее нет, чем да.
Он тоже ничего толком не сможет сделать. Даже во Франции, возглавляя ПСЖ, который в разы сильнее по составу любой французской команды умудрился проиграть чемпионат Лиллю. Но в любом случае, хотя бы во Франции смог выиграть свои первые трофеи в карьере.
Лучше ли он постоянно ничего не знающего Поттера? Да. Но подойдёт ли он для серьезных целей…скорее нет, чем да.