Почеттино отказал «Челси»

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сегодня, 14:59

Аргентинский тренер отказался возглавить «Челси», сообщает 90min.

По информации источника, некоторые люди из руководства «синих» серьёзно обеспокоены формой команды. Они не разделяют мнения владельца клуба Тодда Боэли о том, что нынешний главный тренер Грэм Поттер сможет улучшить ситуацию. Аргентинцу предлагали заменить англичанина на этой должности, но согласия не получили.