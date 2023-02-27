«Интер» недоволен желанием «Милана» построить отдельный стадион

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27 февраля 2023, 18:46

«Интер» недоволен намерением «Милана» касательно строительства нового отдельного стадиона. «Нерадзурри» уже сообщили об этом «россонери». Владелец «Интера» Стивен Чжан расстроен из-за этого.

По слухам, Чжан попросил о встрече с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы обсудить общую стратегию проекта новой арены, но эта просьба была отклонена.

«Интер» в любом случае хочет остаться в районе Сан-Сиро в Милане. Если не получится договориться с муниципалитетом Милана, то «Интер» выберет другой район для реализации своего проекта.