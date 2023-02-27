Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» недоволен желанием «Милана» построить отдельный стадион

27 февраля 2023, 18:46

«Интер» недоволен намерением «Милана» касательно строительства нового отдельного стадиона. «Нерадзурри» уже сообщили об этом «россонери». Владелец «Интера» Стивен Чжан расстроен из-за этого.

По слухам, Чжан попросил о встрече с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы обсудить общую стратегию проекта новой арены, но эта просьба была отклонена.

«Интер» в любом случае хочет остаться в районе Сан-Сиро в Милане. Если не получится договориться с муниципалитетом Милана, то «Интер» выберет другой район для реализации своего проекта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Украинец Малиновский опоздал на самолёт из-за проблем с допинг-тестом
21 февраля
Сака пробил пенальти в тот угол, в который ему показал вратарь «Ман Сити»
15 февраля Фото
СлухиСаудовская Аравия может помочь Египту и Греции построить арены к мундиалю
08 февраля
Слухи«Ньюкасл» планирует расширить домашний стадион
08 февраля
Компания, работающая с «Барсой» и «Реалом», постелит газон для «Аль-Насра»
06 января
Бэйл и Кьеллини дебютировали в МЛС за ФК «Лос-Анджелес»
18 июля 2022
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:07
Вроде Red Bird с момента покупки Милана хотел вместе с Elliott вложиться в строительство нового стадиона. Это и было одним из условий продажи им 70% акций. Так что китаец пусть не переживает, всё равно разъедутся.
протон
протон
вчера в 00:02
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы профукали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 20:32
Разъедутся соседи-соперники по разным домам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 