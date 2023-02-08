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Саудовская Аравия может помочь Египту и Греции построить арены к мундиалю

вчера, 22:13

Саудовская Аравия предложила Египту и Греции помощь в строительстве стадионов к чемпионату мира 2030, эти страны могут принять мировое первенство в рамках совместной заявки.

Решение касательно места проведения турнира будет принято в рамках конгресса ФИФА в 2024 году. Саудовская Аравия фактически готова оплатить подготовку двух вышеназванных стран к мундиалю, если совместная заявка будет одобрена, а саудиты примут три четверти поединков турнира. Осуществление этого плана обойдется в миллиарды фунтов стерлингов, но диалог между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом уже проводился в частном порядке.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:21
Еще бы Греция с Турцией совместно приняли бы заявку!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:40
Ну это не так уж и плохо. Денег у Саудитов много, помогут другим наладить инфраструктуру, это только пойдет на пользу всем! Да и проведение ЧМ одновременно на трех континентах тоже интересная затея.... хотя было бы символично, провести ЧМ 2030 в Уругвае!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:34
Походу для аравийцев нет того, что они не могут сделать!)
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