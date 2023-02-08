Саудовская Аравия может помочь Египту и Греции построить арены к мундиалю

Саудовская Аравия предложила Египту и Греции помощь в строительстве стадионов к чемпионату мира 2030, эти страны могут принять мировое первенство в рамках совместной заявки.
Решение касательно места проведения турнира будет принято в рамках конгресса ФИФА в 2024 году. Саудовская Аравия фактически готова оплатить подготовку двух вышеназванных стран к мундиалю, если совместная заявка будет одобрена, а саудиты примут три четверти поединков турнира. Осуществление этого плана обойдется в миллиарды фунтов стерлингов, но диалог между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом уже проводился в частном порядке.