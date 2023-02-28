«Челси» готовится к увольнению Поттера

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вчера, 11:10

может покинуть должность главного тренера «Челси».

По данным источника, 47-летний специалист будет уволен, если «синие» не обыграют «Лидс» в рамках АПЛ и «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов.

Поттер возглавляет «Челси» с сентября прошлого года.