«Челси» готовится к увольнению Поттера

Грэм Поттер может покинуть должность главного тренера «Челси».
По данным источника, 47-летний специалист будет уволен, если «синие» не обыграют «Лидс» в рамках АПЛ и «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов.
Поттер возглавляет «Челси» с сентября прошлого года.
Эх, черт, не получилось... а кто там был до него?
Эх, черт, не получилось... а кто там был до него?
Поттер не хуже Хау, по крайней мере по результатам того же Брайтона и Борнмута. Поэтому тут все-таки что-то не то, ведь у Тухеля тоже было не все замечательно в Челси в конце прошлого сезона и в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне Челси при Тухеле уже доигрывал сезон, а не боролся в АПЛ.
Все-таки нужно ставить проверенных тренеров, если руководство и болельщики хотят результатов. Если хотят возню, то такой случай подходит. То есть где-то глубоко в сознании они хотят испытать чувство азарта и внести интригу, а не слышать разум.
Поттер не хуже Хау, по крайней мере по результатам того же Брайтона и Борнмута. Поэтому тут все-таки что-то не то, ведь у Тухеля тоже было не все замечательно в Челси в конце прошлого сезона и в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне Челси при Тухеле уже доигрывал сезон, а не боролся в АПЛ.
Все-таки нужно ставить проверенных тренеров, если руководство и болельщики хотят результатов. Если хотят возню, то такой случай подходит. То есть где-то глубоко в сознании они хотят испытать чувство азарта и внести интригу, а не слышать разум.
Но если Юве его отдаст, это возможно в том случае, если тиффози Юве сами захотят чтобы Аллегри ушел.
Зидан может как возглавить Челси так и нет. По результатам одного Реала сложно судить, ведь в других командах у Зидана пока нет трофеев.
Вдруг получится как у Шальке и Ди Маттео.
Но если Юве его отдаст, это возможно в том случае, если тиффози Юве сами захотят чтобы Аллегри ушел.
Зидан может как возглавить Челси так и нет. По результатам одного Реала сложно судить, ведь в других командах у Зидана пока нет трофеев.
Вдруг получится как у Шальке и Ди Маттео.
Два матча Поттер может и не выиграть, но если выиграет значит он препринял все усилия для победы.
Два матча Поттер может и не выиграть, но если выиграет значит он препринял все усилия для победы.
или не увольняют
надо как-то определяться
или не увольняют
надо как-то определяться
Увольнять Тухеля и приглашать Поттера это было самым тупым решением в истории Челси,результаты стали на много хуже!
Может Поттер хороший мужик,может он варит шикарный брощ но он не тренер для топ клуба,я думаю это уже все поняли!
Увольнять Тухеля и приглашать Поттера это было самым тупым решением в истории Челси,результаты стали на много хуже!
Может Поттер хороший мужик,может он варит шикарный брощ но он не тренер для топ клуба,я думаю это уже все поняли!