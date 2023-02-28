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«Челси» готовится к увольнению Поттера

вчера, 11:10

Грэм Поттер может покинуть должность главного тренера «Челси».

По данным источника, 47-летний специалист будет уволен, если «синие» не обыграют «Лидс» в рамках АПЛ и «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов.

Поттер возглавляет «Челси» с сентября прошлого года.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:14
Неужели дождались?!
steel900
steel900
вчера в 22:55
А давайте попробуем Поттера !!!?
Эх, черт, не получилось... а кто там был до него?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Tex (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Это безусловно был риск, но болельщики Челси хотели чтобы команду возглавил англичанин, это было одно из требований. А более достойным кандидатом был Поттер, других нет.

Поттер не хуже Хау, по крайней мере по результатам того же Брайтона и Борнмута. Поэтому тут все-таки что-то не то, ведь у Тухеля тоже было не все замечательно в Челси в конце прошлого сезона и в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне Челси при Тухеле уже доигрывал сезон, а не боролся в АПЛ.

Все-таки нужно ставить проверенных тренеров, если руководство и болельщики хотят результатов. Если хотят возню, то такой случай подходит. То есть где-то глубоко в сознании они хотят испытать чувство азарта и внести интригу, а не слышать разум.
Tex
Tex ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:07
команда уже 6 матчей не забивает. При нем одержали 2 победы в 16 матчах. Ни схема, ни тактика не меняются. В основу все так же ставятся условные Зиешы, от которого 3 полезных действия за сезон. Так, что его уже давно пора отправить "отдыхать"
протон
протон
вчера в 20:42
Уволят, так получит хорошую неустойку.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:49
Не надо пока увольнять, дайте Боруссии дальше пройти)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:56
Хз че у кого там получится, ясно то, что идея с увольнением Тухеля - бред
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Вот на Аллегри можно было посмотреть в Челси.
Но если Юве его отдаст, это возможно в том случае, если тиффози Юве сами захотят чтобы Аллегри ушел.
Зидан может как возглавить Челси так и нет. По результатам одного Реала сложно судить, ведь в других командах у Зидана пока нет трофеев.
Вдруг получится как у Шальке и Ди Маттео.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:01
"Челси" пошёл по пути МЮ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:21
Сразу камбека в результативности от нового тренера(даже Тухеля) ожидать не стоит тем более в конце сезона, все таки нужно время на налаживание отношений с командой, привития своей философии, свержение неправильных идей. Звать Тухеля назад - это больше к тому, чтобы исправить ошибку гениального Боэли, и я бы понял вместо него бы Зидана поставили или Аллегри, но выкидывать крутого тренера за мелкие косяки в начале сезона и ставить вместо него того, кто не прошел закалку такими клубами - это так себе идея мягко говоря
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Все эти слухи из различных источников не на пользу команде. Команду лихорадит от них.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:49
Не решительные. Долго будут мучить и себя, и команду, и болельщиков.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Tex (раскрыть)
вчера в 14:35
Поттер нормально руководил командой первые несколько матчей, но потом несколько матчей Поттер не может выиграть. С чем это может быть связано. Неужели Поттер настолько бездарный тренер?
Два матча Поттер может и не выиграть, но если выиграет значит он препринял все усилия для победы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 14:27
А если у Тухеля будут такие результаты, тогда выяснится что дело было не в тренере )
112910415
112910415
вчера в 14:25
пусть увольняют
или не увольняют
надо как-то определяться
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:18
Да неужели…осталось дождаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:11
Юргена Клоппа можно рассмотреть
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 13:34
Безусловно, менять Тухеля на Поттера- безумие!!! Но и ставить подобные условия- неразумно.
Capral
Capral
вчера в 13:30
Глупейший расклад и постановка вопроса. Ну а если выиграет эти два матча, а потом два матча проиграет, что тогда делать? Если тренеру доверяете- оставляйте, если нет- увольняйте.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:02, ред.
Да вы что серьёзно,готовятся?
Увольнять Тухеля и приглашать Поттера это было самым тупым решением в истории Челси,результаты стали на много хуже!
Может Поттер хороший мужик,может он варит шикарный брощ но он не тренер для топ клуба,я думаю это уже все поняли!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:58
Две из двух вряд ли выиграют.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:37
Надо покаяться и звать назад Тухеля, лучше варианта сейчас не найти
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:01
Вот и настанет этот день , Аминь !)
Tex
Tex ответ Ali_Hazard (раскрыть)
вчера в 11:46
Нету там никакого слива. Ты посмотри как команда играет, за последние 15 игр совершенно никакого изменения в тактике команды. Оно не работает уже 15 игр, но Поттер продолжает долбится в ту же самую не работающую историю
2yw9y6t9n5bx
2yw9y6t9n5bx
вчера в 11:40
Что-то долго готовится - один пинок и всё готово
adekvat
adekvat
вчера в 11:29
А что ждать можно уже выгонять. Толку не будет.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 11:28
Лидс точно не обыграют, идет и так очевидный слив тренера. Насчет Боруссии все может быть, это ЛЧ, когда то Ди Маттео взял ЛЧ, после увольнения Виллаш Боаша. Надеюсь пройдут с трудом по пенкам Дортмунд и Поттера уволят. Чтоб к 1/4 готовил новый тренер.
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