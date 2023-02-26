Руководство ПСЖ приняло решение касательно будущего Гальтье в клубе

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26 февраля 2023, 19:24

останется на посту главного тренера ПСЖ до конца сезона.

Руководство клуба будет оценивать игру команды против «Марселя» в Лиге 1 и «Баварии» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Сообщается, что боссы парижан не хотят менять тренера посреди сезона, как минимум до лета Гальтье останется на своем посту. Специалисты, которыми парижане интересуются, готовы возглавить команду лишь после текущего сезона.