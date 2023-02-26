Руководство ПСЖ приняло решение касательно будущего Гальтье в клубе

Кристоф Гальтье останется на посту главного тренера ПСЖ до конца сезона.
Руководство клуба будет оценивать игру команды против «Марселя» в Лиге 1 и «Баварии» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Сообщается, что боссы парижан не хотят менять тренера посреди сезона, как минимум до лета Гальтье останется на своем посту. Специалисты, которыми парижане интересуются, готовы возглавить команду лишь после текущего сезона.
Все может измениться в Мюнхене. Надеемся, там Пари Сен-Жермен вырвет свою путевку в четвертьфинал ЛЧ.
Все может измениться в Мюнхене. Надеемся, там Пари Сен-Жермен вырвет свою путевку в четвертьфинал ЛЧ.