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Руководство ПСЖ приняло решение касательно будущего Гальтье в клубе

26 февраля 2023, 19:24

Кристоф Гальтье останется на посту главного тренера ПСЖ до конца сезона.

Руководство клуба будет оценивать игру команды против «Марселя» в Лиге 1 и «Баварии» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Сообщается, что боссы парижан не хотят менять тренера посреди сезона, как минимум до лета Гальтье останется на своем посту. Специалисты, которыми парижане интересуются, готовы возглавить команду лишь после текущего сезона.

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Все комментарии
протон
протон
26 февраля в 20:31
На мой взгляд, Кристоф должен отработать полный сезон, по итогам которого нужно и можно делать какие-то выводы. Основная проблема по ходу сезона заключалась вовсе не в главном тренера, а в отсутствии второго состава (именно второго, а не резерва). Вот и результат. В первой части сезона игроки были заряжены (ЧМ был на носу), а во второй, что называется, перегорели и плюс травмы ведущих футболистов, которых Гальтье некем заменить.

Все может измениться в Мюнхене. Надеемся, там Пари Сен-Жермен вырвет свою путевку в четвертьфинал ЛЧ.
112910415
112910415
26 февраля в 20:18
горячку пороть тоже незачем
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 19:50
ПСЖ пройдет Мюнхен..
Гость
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