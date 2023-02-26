Будущее Гальтье определится в ближайшее время

1677359632

26 февраля 2023, 00:13

В обозримом будущем решится профессиональная судьба главного тренера ПСЖ .

Во многом она будет определена результатами ближайших матчей Лиги 1 и ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Владельцы парижского клуба не имеют плана действий касательно приглашения нового тренера. У боссов парижан сохранились неплохие отношения с экс-наставником команды Томасом Тухелем, но немец не намерен торопить события, он хочет изучить все возможные предложения.