Будущее Гальтье определится в ближайшее время

В обозримом будущем решится профессиональная судьба главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье.
Во многом она будет определена результатами ближайших матчей Лиги 1 и ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Владельцы парижского клуба не имеют плана действий касательно приглашения нового тренера. У боссов парижан сохранились неплохие отношения с экс-наставником команды Томасом Тухелем, но немец не намерен торопить события, он хочет изучить все возможные предложения.
Тиаго Мотта тоже рассматривается в качестве кандидата, но руководство парижан считает, что у него пока что недостаточно опыта. Футболисты ПСЖ хорошо относятся к Гальтье, несмотря на несогласие с некоторыми его тактическими решениями.
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