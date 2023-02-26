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Будущее Гальтье определится в ближайшее время

26 февраля 2023, 00:13

В обозримом будущем решится профессиональная судьба главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье.

Во многом она будет определена результатами ближайших матчей Лиги 1 и ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Владельцы парижского клуба не имеют плана действий касательно приглашения нового тренера. У боссов парижан сохранились неплохие отношения с экс-наставником команды Томасом Тухелем, но немец не намерен торопить события, он хочет изучить все возможные предложения.

Тиаго Мотта тоже рассматривается в качестве кандидата, но руководство парижан считает, что у него пока что недостаточно опыта. Футболисты ПСЖ хорошо относятся к Гальтье, несмотря на несогласие с некоторыми его тактическими решениями.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
26 февраля в 10:50
Любой тренер в ПСЖ обречен на увольнение, если не выиграет ЛЧ. Тухеля же уволили после того, как он выиграл чемпионат, Кубок, Кубок лиги и дошел до финала ЛЧ за 1 сезон. Даже если ПСЖ пройдет Баварию, то Гальтье дальше будут пугать увольнением перед 1/4
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 07:37
Мало кто сомневается, что ПСЖ не пройдет Баварию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 07:05
В ПСЖ у него навряд ли есть вообще.... это будущее....
Путешествие в Мюнхен..не сулит его будущему ничего хорошего...
Gahi
Gahi
26 февраля в 06:38
Финальный аккорд для Гальтье это исход в ответной игре в Лиги Чемпионов УЕФА.
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 06:28
Он не топ-тренер.
112910415
112910415
26 февраля в 05:18
как верёвочна ни вейся ...
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 02:44
"Момент истины " для Гальтье - ответный матч ЛЧ ( Хотя скорее всего это формальность).
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 02:25, ред.
Обозримое будущее, - космос !)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 февраля в 00:33, ред.
У Галтье одно будущее - его недавнее прошлое.)
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