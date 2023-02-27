Будущее Поттера в «Челси» может решиться после 7 марта

Судьба главного тренера «Челси» Грэма Поттера в клубе будет определена после 7 марта.
Руководство доверяет специалисту, но матчи с «Лидсом» 4 марта в АПЛ и «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов 7 марта могут повлиять на мнение боссов «синих». Даже если Поттера не уволят после возможного вылета из ЛЧ, клуб изменит свою точку зрения о рулевом. Многие футболисты «Челси» не хотят оставаться в запасе, что делает обстановку в коллективе напряженной.
«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.
Поменять одного из лучших тренеров на него
А вот прикиньте: насколько тяжело сейчас смотреть на всё это Абрамовичу, который 20 лет строил один из лучших клубов мира.
К сожалению, придется еще ПОТТЕРпеть. Никто Гарри не уволит до конца сезона. Худо-бедно с главной задачей сезоне - не вылететь в ЧШ, тренер, полагаю, справится.
"я не припомню ни одного тренера в эпоху абрамовича, которого бы в открытую хейтили болельщики"
Бенитес. Помню плакаты с "Rafa out" и хейт как со стороны болельщиков, так и прессы. Но Бенитес выстоял, взял ЛЕ, и в конце увидел плакаты с благодарностями и извинениями.
Поменять одного из лучших тренеров на него
А вот прикиньте: насколько тяжело сейчас смотреть на всё это Абрамовичу, который 20 лет строил один из лучших клубов мира.
К сожалению, придется еще ПОТТЕРпеть. Никто Гарри не уволит до конца сезона. Худо-бедно с главной задачей сезоне - не вылететь в ЧШ, тренер, полагаю, справится.
"я не припомню ни одного тренера в эпоху абрамовича, которого бы в открытую хейтили болельщики"
Бенитес. Помню плакаты с "Rafa out" и хейт как со стороны болельщиков, так и прессы. Но Бенитес выстоял, взял ЛЕ, и в конце увидел плакаты с благодарностями и извинениями.
P.S.: болелы Челси, не унывайте, будет когда-нибудь на вашей улице праздник, но, думаю, не с таким гениальным руководством.
P.S.: болелы Челси, не унывайте, будет когда-нибудь на вашей улице праздник, но, думаю, не с таким гениальным руководством.