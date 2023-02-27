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Будущее Поттера в «Челси» может решиться после 7 марта

27 февраля 2023, 20:07

Судьба главного тренера «Челси» Грэма Поттера в клубе будет определена после 7 марта.

Руководство доверяет специалисту, но матчи с «Лидсом» 4 марта в АПЛ и «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов 7 марта могут повлиять на мнение боссов «синих». Даже если Поттера не уволят после возможного вылета из ЛЧ, клуб изменит свою точку зрения о рулевом. Многие футболисты «Челси» не хотят оставаться в запасе, что делает обстановку в коллективе напряженной.

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
erla1984
erla1984
вчера в 07:09
перенасыщенность футболистов вот и последствия отсутствия стабильного состава и отсутствия сыгранности, избавляться надо было в январе еще и остаться с 22 игроками, зато наиграешь костяк и сыгранность, звезд собрали вот и итог что меньше времени играют
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 01:34
Если уж игроки не хотят этого тренера, тогда и тянуть с заменой его не стоит.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 01:09
Да сколько можно оттягивать?! Команда по сути без тренера играет, всё, что мы видим на поле - отдельно взятые игроки высокого уровня, каждый из которых тянет одеяло на себя. Никакой тренерской мысли или схемы мы не видим с сентября! Хватит уже, насмотрелись на этого клоуна рыжего! Чем раньше это произойдёт - тем быстрее начнётся подъём после такого затянувшегося падения.
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
вчера в 00:20
Рому жалко стало? Ну-ну...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 00:19
Он что, переродится за неделю? У него и так проблемы с фанатами, ему не до футбола...
протон
протон
27 февраля в 22:49
Этой команде нужен Томас Тухель
Antonio Antonio
Antonio Antonio
27 февраля в 22:20
Про Бенитеса помню было такое .Но Бенитес доказывал свою профпригодность в различных условиях И часто ему предоставляли набагато меньший карт-бланш чем тому же Поттеру.Рано ему было в Челси идти.Такая неудача может его сломать.Также Мойесу не надо было идти в МЮ .Та неудача обрезала ему крылья.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
27 февраля в 21:47
Поттер уверенно ведет клуб на новый уровень - пусть уровень и ниже, но он все-таки новый. Пожелаем удачи в этом деле ему и новому владельцу, ведь Абромович и Тухель, как мы узнали, не соответствует уровню этого клуба.
P.S.: болелы Челси, не унывайте, будет когда-нибудь на вашей улице праздник, но, думаю, не с таким гениальным руководством.
протон
протон
27 февраля в 21:33
Следующие игры АПЛ для Челси: Лидс, Лестер, Эвертон и мы в зоне вылета благодаря Поттеру. И будет новый чемпионат для нас, точнее чемпионшип.
Поменять одного из лучших тренеров на него
А вот прикиньте: насколько тяжело сейчас смотреть на всё это Абрамовичу, который 20 лет строил один из лучших клубов мира.
К сожалению, придется еще ПОТТЕРпеть. Никто Гарри не уволит до конца сезона. Худо-бедно с главной задачей сезоне - не вылететь в ЧШ, тренер, полагаю, справится.
"я не припомню ни одного тренера в эпоху абрамовича, которого бы в открытую хейтили болельщики"
Бенитес. Помню плакаты с "Rafa out" и хейт как со стороны болельщиков, так и прессы. Но Бенитес выстоял, взял ЛЕ, и в конце увидел плакаты с благодарностями и извинениями.
adekvat
adekvat
27 февраля в 21:20
Нет у него будущего в Челси.
shlomo2
shlomo2
27 февраля в 21:11
Ну ну.... посмотрим на решение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 21:06
Вот что значит смена хозяина...
112910415
112910415
27 февраля в 20:45
как на вулкане ...
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