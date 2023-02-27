Будущее Поттера в «Челси» может решиться после 7 марта

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27 февраля 2023, 20:07

Судьба главного тренера «Челси» в клубе будет определена после 7 марта.

Руководство доверяет специалисту, но матчи с «Лидсом» 4 марта в АПЛ и «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов 7 марта могут повлиять на мнение боссов «синих». Даже если Поттера не уволят после возможного вылета из ЛЧ , клуб изменит свою точку зрения о рулевом. Многие футболисты «Челси» не хотят оставаться в запасе, что делает обстановку в коллективе напряженной.