РФС объявил о шансе выиграть квартиру в Подмосковье у оформивших Fan ID

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02 марта 2023, 18:59

РФС объявил о старте розыгрыша призов для болельщиков, оформивших Fan ID.

Главным призом является квартира в ближнем Подмосковье. Также сообщается о возможности выиграть сертификаты на 40 тысяч рублей на путешествия, на 30 тысяч на покупку техники и сертификаты до 3 тысяч рублей на покупки у партнёров розыгрыша. Всего будет разыграно более 19 тысяч призов.