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РФС объявил о шансе выиграть квартиру в Подмосковье у оформивших Fan ID

02 марта 2023, 18:59

РФС объявил о старте розыгрыша призов для болельщиков, оформивших Fan ID.

Главным призом является квартира в ближнем Подмосковье. Также сообщается о возможности выиграть сертификаты на 40 тысяч рублей на путешествия, на 30 тысяч на покупку техники и сертификаты до 3 тысяч рублей на покупки у партнёров розыгрыша. Всего будет разыграно более 19 тысяч призов.

Розыгрыш будет проводиться с 18-го по 22-й туры РПЛ. Акция продлится со 2 марта по 12 апреля.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 00:57
Хотят выехать на людской жадности ,с .........уки ?!
ABir
ABir
02 марта в 23:48
Всем оформившим Fan ID по квартире в Подмосковье!
pomor45
pomor45
02 марта в 22:12
Квартиры надо не разыгрывать в лотерею, а отдавать болельщикам, посетившим наибольшее количество матчей.
Igo0rek
Igo0rek
02 марта в 22:05, ред.
Пару десяток квартир в ЖК бизнес класса, в пределах Садового кольца с отделкой в стиле хай-тек и подземным паркингом, тогда еще можно было подумать)
Igo0rek
Igo0rek
02 марта в 22:02
Одна квартира на десятки тысяч желающих, в Подмосковье, еще и какой-нибудь ПИК ущербный. Себе оставьте!
Malhira
Malhira
02 марта в 21:06
Странным образом думают эти люди кто все это придумывает.
Фанатов этим пряником не заманишь, они за идею.
Обычные болельщики кто хотел уже оформился.
Кто же раз в год на стадион ходит, и не захотел изначально замарачиваться этим, ради лотереи этой могут зарегаться, как у нас на сайте в конкурсе прогнозов. Ради халявы человек на все согласен.
Но ведь это не прибавит посещаемости на стадионе. Или им главное начальнику отсчитаться для галочки, а на посещаемость по барабану.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 20:14
Как то к народу совсем....неуважительно...
"Вы не согласны с нашим решением, тогда мы вам посулим коврижки которые сделают вас лояльными к данному решению"
Futurista
Futurista
02 марта в 19:27, ред.
Лотерея беспроигрышная...все участники получают Fan ID...
ermak6848
ermak6848
02 марта в 19:20
на, что только не идут - лишь бы заманить...
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 19:17
Это подстава, не знают теперь как на стадион народ заманить
lobsterdam
lobsterdam
02 марта в 19:08
Давай суда свои монетки, Буратино, мы их закопаем и вырастет чудесное дерево!
Шуnя771
Шуnя771
02 марта в 19:03
Одна квартира.... Сотню ставьте и стадионы будут все с пропусками...)
Варвар7
Варвар7
02 марта в 19:02
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