РФС объявил о шансе выиграть квартиру в Подмосковье у оформивших Fan ID

РФС объявил о старте розыгрыша призов для болельщиков, оформивших Fan ID.
Главным призом является квартира в ближнем Подмосковье. Также сообщается о возможности выиграть сертификаты на 40 тысяч рублей на путешествия, на 30 тысяч на покупку техники и сертификаты до 3 тысяч рублей на покупки у партнёров розыгрыша. Всего будет разыграно более 19 тысяч призов.
Розыгрыш будет проводиться с 18-го по 22-й туры РПЛ. Акция продлится со 2 марта по 12 апреля.
Фанатов этим пряником не заманишь, они за идею.
Обычные болельщики кто хотел уже оформился.
Кто же раз в год на стадион ходит, и не захотел изначально замарачиваться этим, ради лотереи этой могут зарегаться, как у нас на сайте в конкурсе прогнозов. Ради халявы человек на все согласен.
Но ведь это не прибавит посещаемости на стадионе. Или им главное начальнику отсчитаться для галочки, а на посещаемость по барабану.
Фанатов этим пряником не заманишь, они за идею.
Обычные болельщики кто хотел уже оформился.
Кто же раз в год на стадион ходит, и не захотел изначально замарачиваться этим, ради лотереи этой могут зарегаться, как у нас на сайте в конкурсе прогнозов. Ради халявы человек на все согласен.
Но ведь это не прибавит посещаемости на стадионе. Или им главное начальнику отсчитаться для галочки, а на посещаемость по барабану.