В Минспорте сообщили об устранении проблем с введением карты болельщика

Министерство спорта устранило проблемы с внедрением карты болельщика на стадионы, принимающие матчи РПЛ. Об этом журналистам во вторник рассказал первый заместитель минспорта РФ Азат Кадыров.
Буквально через несколько дней стартует вторая половина чемпионата России по футболу, для посещения матчей всем необходимо иметь карту болельщика. В течение января-февраля проводили тестирование системы, завершили работы по адаптации и оснащению. В ходе тестирования обрабатывались вопросы технического, организационного момента, обрабатывали со стадионами, контролеров-волонтеров. Не буду углубляться в детали, но вопросы имели места, как и всякие новшества. Но сегодня все они отработаны и устранены. Сейчас мы имеем полную работающую систему, которая способна принимать матчи РПЛ.