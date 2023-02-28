Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

В Минспорте сообщили об устранении проблем с введением карты болельщика

вчера, 16:29

Министерство спорта устранило проблемы с внедрением карты болельщика на стадионы, принимающие матчи РПЛ. Об этом журналистам во вторник рассказал первый заместитель минспорта РФ Азат Кадыров.

Буквально через несколько дней стартует вторая половина чемпионата России по футболу, для посещения матчей всем необходимо иметь карту болельщика. В течение января-февраля проводили тестирование системы, завершили работы по адаптации и оснащению. В ходе тестирования обрабатывались вопросы технического, организационного момента, обрабатывали со стадионами, контролеров-волонтеров. Не буду углубляться в детали, но вопросы имели места, как и всякие новшества. Но сегодня все они отработаны и устранены. Сейчас мы имеем полную работающую систему, которая способна принимать матчи РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
ОфициальноФИФА объявила о назначении бразильской модели Лимы послом болельщиков
27 февраля
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Локомотив»
27 февраля
Болельщики «Челси» создали петицию с просьбой уволить Поттера
27 февраля
Болельщики «Сьона» сожгли футболку Балотелли после поражения команды
26 февраля
«Факел» реализовал 10 тысяч билетов с Fan ID на весеннюю часть сезона
26 февраля
Поттер, Пирло и Нагельсманн получали смертельные угрозы. Тренеров оскорбляли фанаты их клубов
26 февраляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
Хорошо, что живу на периферие и голова не болит.
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Судя по обсуждению, больше всех нововведением возмущены те, кто на стадионе появляется не чаще одного раза за сезон а то и вовсе никогда там не был.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:24
Проблемы самоустранятся с устранением карты болельщика . Неужели это до этих идиотов не доходит ?
7awps7kkfj9a
7awps7kkfj9a
вчера в 16:31
Давно пора отменить эту хрень
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Устроили проблему себе и болельщикам !(((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 