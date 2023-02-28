В Минспорте сообщили об устранении проблем с введением карты болельщика

Министерство спорта устранило проблемы с внедрением карты болельщика на стадионы, принимающие матчи РПЛ . Об этом журналистам во вторник рассказал первый заместитель минспорта РФ Азат Кадыров.

Буквально через несколько дней стартует вторая половина чемпионата России по футболу, для посещения матчей всем необходимо иметь карту болельщика. В течение января-февраля проводили тестирование системы, завершили работы по адаптации и оснащению. В ходе тестирования обрабатывались вопросы технического, организационного момента, обрабатывали со стадионами, контролеров-волонтеров. Не буду углубляться в детали, но вопросы имели места, как и всякие новшества. Но сегодня все они отработаны и устранены. Сейчас мы имеем полную работающую систему, которая способна принимать матчи РПЛ .