Болельщикам пообещали «безграничные» бонусы за оформление Fan ID

В Министерстве спорта рассказали о возможных бонусах фанатам за оформление карты болельщика.
«Перечень бонусов или привилегий за оформление карты болельщика может быть безграничным, но нужно оценивать организационные и финансовые возможности. То, что касается в целом развития сервиса, мы также совместно работаем с Минцифры РФ над расширением спектра. Все бонусы, связанные с футболом сейчас, — мы считаем, что это правильно. По мере развития сервиса и его продвижения список привилегий будет внедряться», — сказал заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.
Через несколько месяцев ВВП по телеканалам скажет, что фанайди себя не оправдал, поэтому закон отдан на пересмотрение с целью его отмены.
И все эти листо63е, которые с пеной у рта орали, как он нужен, резко переобуются. Проблема власти не в её ошибках, а в том, что там решения принимают единицы, а остальные занимаются облизыванием друг друга.
Через несколько месяцев ВВП по телеканалам скажет, что фанайди себя не оправдал, поэтому закон отдан на пересмотрение с целью его отмены.
И все эти листо63е, которые с пеной у рта орали, как он нужен, резко переобуются. Проблема власти не в её ошибках, а в том, что там решения принимают единицы, а остальные занимаются облизыванием друг друга.