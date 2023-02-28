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Болельщикам пообещали «безграничные» бонусы за оформление Fan ID

вчера, 16:40

В Министерстве спорта рассказали о возможных бонусах фанатам за оформление карты болельщика.

«Перечень бонусов или привилегий за оформление карты болельщика может быть безграничным, но нужно оценивать организационные и финансовые возможности. То, что касается в целом развития сервиса, мы также совместно работаем с Минцифры РФ над расширением спектра. Все бонусы, связанные с футболом сейчас, — мы считаем, что это правильно. По мере развития сервиса и его продвижения список привилегий будет внедряться», — сказал заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:28
Сейчас бы чиновникам верить
протон
протон
вчера в 20:46
Уже не знают, что придумать. Каждому по машине, тогда и подумаем).

Не ужели власть не поймет, что простым болельщикам оно не надо. И так нет актива на стадионах с этими санкциями, еще впихивают Фан Ид.
neukomm
neukomm
вчера в 19:27, ред.
Как говаривала одна известная женщина: "Не нужон нам ... ваш Фан ИД". Ну и в нынешних условиях смотреть-то собственно не на что. Даже не знаю, что сейчас должно заинтересовать человека, чтобы он по своей воле специально оформил фанку на матч Химки-Факел?!
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:13
Хотят чтобы за коврижки отступили от своего, за "пирожок" купить болельщиков.
pomor45
pomor45
вчера в 19:03
Болельщик с Fan ID получит в качестве бонуса право делать на стадионе то, за что собираются наказывать фанатов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40
Обладатель Fan ID может себе позволить кинуть банан...3 раза...
Не больше...
simon_3d
simon_3d
вчера в 18:26
Бонусом к оформлению Fan ID идет повестка в военкомат
112910415
112910415
вчера в 18:15
Упорствуют ? ну, несколько позже отступятся !
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 17:54, ред.
Я вот как вижу ситуацию:
Через несколько месяцев ВВП по телеканалам скажет, что фанайди себя не оправдал, поэтому закон отдан на пересмотрение с целью его отмены.

И все эти листо63е, которые с пеной у рта орали, как он нужен, резко переобуются. Проблема власти не в её ошибках, а в том, что там решения принимают единицы, а остальные занимаются облизыванием друг друга.
yqrvhqb2zcb3
yqrvhqb2zcb3
вчера в 17:47
Ни за какие коврижки не нужна эта бредятина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:37
По моему, проще отменить этот фануйди, и не нужно будет придумывать никаких плюшек. Зачем клубам лишние траты, чтобы люди пошли на футбол?...
cwugxynu48cg
cwugxynu48cg
вчера в 17:31
Оформит Fan ID фанат и будет ему бонус "судью пинать".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:21
Эти ...вари готовы полцарства отдать ,лишь бы не пойти на попятную с FAN ID !!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:13
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:12
Щедрость Министерства спорта не знает границ!
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:59
Очередной " пряник " для статистики
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:50
Благодарю тебя дружище ! Очень приятно ! Просто так получилось в конце. Спасибо тебе за игру !✊️
n52bd2xnt24t
n52bd2xnt24t
вчера в 16:41
Какую только замануху не втирают!
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