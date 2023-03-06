ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи»

Представители ЦСКА после гостевого матча против «Сочи» (0:2) убрались в раздевалке и оставили игрушечного коня, а также записку, в которой было сказано: «До встречи в Москве!»
«Сочи» отреагировал на это, выразив уважение через пост в клубном Телеграм-канале.
Браво !!!!
Из таких мелочей и формируется отношение к команде....
Браво !!!!
Из таких мелочей и формируется отношение к команде....
Военный никогда не скажет: "Сели за обеденный стол..."
"Стол для приема пищи!"
Военный никогда не скажет: "Сели за обеденный стол..."
"Стол для приема пищи!"
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.