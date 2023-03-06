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ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи»

вчера, 09:09
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Представители ЦСКА после гостевого матча против «Сочи» (0:2) убрались в раздевалке и оставили игрушечного коня, а также записку, в которой было сказано: «До встречи в Москве!»

«Сочи» отреагировал на это, выразив уважение через пост в клубном Телеграм-канале.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Как цивилизованно...культурно...воспитанно...интеллигентно....
Браво !!!!

Из таких мелочей и формируется отношение к команде....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:07
И вам сэр ,не хворать ! )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ VobescckJ323 (раскрыть)
вчера в 17:05
Федотовы ...)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:47, ред.
Как метка, какая-то. Звучит зловеще: "Встретимся в Москве". Пожелание президента наверно). Бешбармак в ответку на будущий год, если он придет.Дай Бог!
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 15:03
Авгиевы конюшни....
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:36
Это видимо от горя поражения Наряд вне очереди получился..
Сергей Лемской
Сергей Лемской
вчера в 13:26
Отбыли наряд вне очереди за поражение))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:18
А я уже много лет, как в запасе. За это время Устав раза 4 поменялся. И я уже не слежу.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:05
И это по Уставу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:03
Тут ты погорячился. Мы оба с большим армейским стажем и можем тебе сказать " Ты, сержант, не прав!" Извини, если ты уже старшина.
Georgud
Georgud
вчера в 12:36
Только в уборщицы и годятся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:18
Элементарная воспитанность на клубном уровне)
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:17
Добрый день Владимир!

Военный никогда не скажет: "Сели за обеденный стол..."

"Стол для приема пищи!"
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:06
Вопрос конечно интересный, но ответа не будет, ибо крыть нечем.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:02
А не лучше ли тебе дружище КБ уточнить почему это твоя любимая народная команда категорически закрыла доступ журналистам в раздевалку после матчей? Может там следы оргий с участием Промеса и Соболева, или что то покруче? Странно, что тебя это не интересут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Хороший гостевой почин. Пример для других команд. Уважение.
cska1948
cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:45
Не "прибрался", не "убрался", а навёл порядок.
112910415
112910415
вчера в 10:43
не лучше ли сказать "прибрался" ?
drug01
drug01
вчера в 10:04
Это Доброе дело для примера
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 09:57
Ну прямо японцы ,ни дать ни взять ! )))) А до этого ,что ,срач после себя оставляли ? )))
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 09:52
Респект.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 09:29
Гинер совсем обнищал - даже уборщицам не платит !
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 09:22
Достойно.
lotsman
lotsman
вчера в 09:22
Второй тайм ЦСКА провалил, поэтому и проиграл. Реванш в Москве, но в Москве они встретятся только в следующем чемпионате. А это будет уже другая история.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:16
" Троянская коняшка"...
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