ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи»

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вчера, 09:09

Представители ЦСКА после гостевого матча против «Сочи» (0:2) убрались в раздевалке и оставили игрушечного коня, а также записку, в которой было сказано: «До встречи в Москве!»

«Сочи» отреагировал на это, выразив уважение через пост в клубном Телеграм-канале.