Рафинья извинился за бурную реакцию на свою замену в матче с МЮ

Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за бурную реакцию, которая последовала с его стороны после того, как его заменили по ходу матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Мы с Хави поговорили. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед всеми, перед тренером, Ферраном, командой и болельщиками. Порой ты хочешь помочь настолько сильно, что не можешь себя контролировать.
все поняли правильно
все поняли правильно
грамотно ...! Хави надо таких нервных сразу на место ставить!
грамотно ...! Хави надо таких нервных сразу на место ставить!