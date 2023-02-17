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Рафинья извинился за бурную реакцию на свою замену в матче с МЮ

сегодня, 12:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за бурную реакцию, которая последовала с его стороны после того, как его заменили по ходу матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Мы с Хави поговорили. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед всеми, перед тренером, Ферраном, командой и болельщиками. Порой ты хочешь помочь настолько сильно, что не можешь себя контролировать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:12
нормально, боец !
все поняли правильно
протон
протон
сегодня в 17:02
Наверняка его лучший матч за Барсу. Очевидно против команд АПЛ чувствует себя намного увереннее, чем в Ла Лиге. Думаю он обосноветься и против них скоро
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 16:39
так принести пользу хочет что кушать не может
shur
shur
сегодня в 14:52, ред.
...завышенная самооценка, самому ещё учиться и учиться играть в настоящий футбол , а гол заслуга поляка , мешал вратарю
грамотно ...! Хави надо таких нервных сразу на место ставить!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:42
Эмоции, тем более в таком противостоянии. Ничего сверх естественного. Самое главное, что остыл и извинился.
Гость
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