Холанд переписывает историю. У наглейшего дебютанта АПЛ 25 голов в 19 матчах

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вчера, 13:05

«Золотые бутсы» ждут норвежца.

Эрлинг забил 25 голов в чемпионате к январю

Что норвежский увалень сможет сделать в священном английском чемпионате? Это ведь малец из Бундеслиги, где Левандовски всех выносил. Кстати, у Роберта 13 голов и 4 ассиста в 15 матчах Ла Лиги в 34 года. Тоже оказался «переоцененным столбом» в священной испанской лиге, куда Эрлинг пока не добрался. Холанд дышит молодостью в Англии, ему всего 22 года. Легкость, с которой коллекционирует хет-трики в АПЛ , оставляет ложное впечатление, что так и надо.

Важно развеять преступное чувство, будто 25 голов в 19 матчах АПЛ это норма. Феноменальная скорость. У Холанда 4 хет-трика в чемпионате Англии. Ван Нистелрой потратил 65 матчей на четыре хет-трика, Луис Суарес – 81, Ширер – 86 игр. Голевой темп Холанда впечатляет. Забил больше, чем 20 обладателей «Золотой бутсы АПЛ » в истории. Салах и Сон сыграли в прошлом сезоне по 35 матчей, забили по 23 гола и разделили награду. Холанд в дебютном сезоне их обошел.

Как и Кейна, Варди, Сане и Обамеянга – победителей последних лет. Современного человека тяжело впечатлить, ведь имеет доступ к удивительным вещам, способным перехватить дыхание. Но такие ребята, как Холанд, могут воодушевить видавших виды зрителей. Понятно, что Эрлинг не руководит игрой команды через пас. Очевидно, что вряд ли станет великим ассистентом, разве от скуки или на спор. Но как центральный форвард норвежец феноменален.

Хватило 20 игр для 25 мячей в Лиге чемпионов

Дубль в ворота «Севильи» в сентябре позволил норвежцу эффектно отпраздновать двадцатый матч в карьере в ЛЧ . Никого больше не удивляет, что у молодого человека больше голов в престижном турнире, чем у легенд, вроде Роналдо, Ривалдо и Суареса, хотя каждый сыграл намного больше поединков. У Холанда 23 матча в ЛЧ , 28 голов и 3 ассиста. У него больше одного результативного действия за игру, причем еще в «Боруссии» Д забил 10 мячей в 8 играх за сезон в ЛЧ .

У Роналду после 20 матчей в турнире не было ни одного забитого мяча. У Месси было восемь голов, а не 25. Холанд легко проходит психологические отметки. И когда заговорили, что закис после чемпионата мира, пока игрался в «Один дома» на базе «Манчестер Сити», то ответил очередным хет-триком. Чтобы понимать, насколько круто собрать 4 трехочковых в АПЛ , достаточно напомнить, что у Роналду всего три хет-трика в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед».

Учитываем разницу в позиции. Холанд забивает с близкого расстояния, а португалец был вингером в АПЛ , хотя заточенным на удар. Но просто посмотрите на цифры. У Холанда xG около 19, а голов 25. Даже Тони и Кейн в этом сезоне так четко не открываются, хотя оба сыграли больше минут, чем норвежец. Эрлинг лидирует в споре за «Золотую бутсу», хотя промахивался против «Челси», «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Последний ляп стоил «горожанам» двух пунктов.

«Манчестер Сити» пока не привык к форварду

Впечатляет, что между тяжелым форвардом и командой до сих пор бывают разрывы в связи. Но запредельный класс обоих частей тактической головоломки Гвардиолы чаще обеспечивает результат. Заодно успех Холанда отвечает на вопрос, справился бы некто Месси с АПЛ , попади Лионель туда в молодости. Тут к месту вспомнить лучшего иностранного снайпера в истории чемпионата Англии. Зовут его Серхио, фамилия – Агуэро. Месси не хуже находит путь к чужим воротам.

И по эффективности завершения атак Лионель всегда близкого друга успешно превосходил, играя «ложную девятку» в молодости. Любой знатный форвард, если у него нет конфликта с тренером и полного несовпадения стилей с командой, всегда найдет путь к чужим воротам. А поскольку Холанд банально профессиональнее, чем были многие его талантливые коллеги в молодости, то норвежец качественнее анализирует футбола после игр и чаще потом впечатляет на поле.

Хочется пожелать Эрлингу железного здоровья. Колени в его случае приумножают тревожность врачам «Манчестер Сити». А Гвардиоле желаем мудрости, ведь ломает через колено слаженную команду, которая не привыкла к центральному форварду. Получается не всегда. Ищет правильные акценты на левом фланге. Меняет места обитания Де Брюйне, хотя хладнокровный динозавр лучше всего смотрится на привычном правом полуфланге. А Холанд выступает акцентом.

Норвежец должен привыкнуть к команде, а коллектив – к нему, но в дебютном сезоне показывает нечто невероятное. Если побьет рекорд Коула и Ширера, имея меньше туров в распоряжении (легенды забили по 34 гола в сезоне, где сыграли 40 и 42 матча соответственно), то останется лишь дождаться от Холанда стабильности, чтобы восторг сменился уважением. Эрлинг исключительно одаренный природой, но и со смекалкой у этого нападающего тоже полный порядок.

Подозреваем, ему проще справляться с давлением и спадами, ведь есть ирония. Его фотографии для модного журнала с распущенными волосами сделаны специально, чтобы у Грилиша и компании был повод сделать мемы в командном чате. С нарядами та же история. Холанд спокойно издевается над собой, а это многое говорит о его отношении к миру и своей значимости. Самоирония – великая награда природы. Форвард подарит много веселья, когда станет зрелым мастером.

Норвежец уже среди самых дорогих футболистов мира. И очень интересно, какое развитие получат его отношения с Лигой чемпионов. С «Боруссией» Дортмунд не был фаворитом турнира, но «Манчестер Сити» нужен европейский кубок, так что «Лейпциг» пусть боится. Холанд готов его снова огорчить через месяц.