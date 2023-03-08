Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2022/2023

Определён лучший игрок матча «Челси» — «Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов

08 марта 2023, 08:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Определён лучший игрок матча «Челси» — «Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно имя лучшего игрока «Реала» по итогам февраля
Вчера, 17:27
Мбаппе — в числе номинантов на звание лучшего футболиста февраля в Лиге 1
08 марта
Мбаппе получил награду после того, как стал лучшим бомбардиром ПСЖ
05 марта Фото
Определяем лучшего тренера АПЛ в феврале. Лига включила Конте и Силву, в списке должен быть Клопп
03 мартаМаксим Тарасов в блоге "Соккер" Топ
ОфициальноРоналду — лучший игрок чемпионата Саудовской Аравии в феврале
03 марта Фото
Президент, буддист и сексоголики. Куда пропали обладатели «Золотых мячей» 90-х
02 мартаВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
08 марта в 16:27
Очень сильная критика была его игры и по делу. Но вчера был хорош, прессинговал, отбирал, выводил вперед, а не назад как всегда. Хорошо подстраховывал коллег по обороне.
Справедливо мне кажется. Хотя Джеймс и Чилли тоже были хороши. И Кепа конечно.
salleeh
salleeh
08 марта в 14:18
А шерстяного за что?
Romeo 777
Romeo 777
08 марта в 14:03
В кое то веки испанец был не плох…но лучшим во вчерашней игре я бы его не назвал.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
08 марта в 10:42
Он был хорош..
Karkaz
Karkaz
08 марта в 10:00
Что за кукареку у него на голове
lobsterdam
lobsterdam
08 марта в 09:00, ред.
Несправедливо! Лучший игрок все-таки Свистунов! И, конечно, Чилвелл - метко в руку попал в нужное время и в нужном месте!
5t2sgwk9efnz
5t2sgwk9efnz
08 марта в 08:55
За лучшего не скажу, но что самый патлатый как церковный певчий это стопудово
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 марта в 08:52, ред.
Смотрел часть первого тайма....лохматый был неплох....наверно заслуженно...
Пока его фишка прокатывает......Отвлекающий соперника взмах шевелюрой...несложные манипуляции ногами...и противник с носом...)))
Наши поздравления....
ДСА
ДСА
08 марта в 08:37
Фактически спас тренера от увольнения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 