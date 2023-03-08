Определён лучший игрок матча «Челси» — «Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Справедливо мне кажется. Хотя Джеймс и Чилли тоже были хороши. И Кепа конечно.
Справедливо мне кажется. Хотя Джеймс и Чилли тоже были хороши. И Кепа конечно.
Пока его фишка прокатывает......Отвлекающий соперника взмах шевелюрой...несложные манипуляции ногами...и противник с носом...)))
Наши поздравления....
Пока его фишка прокатывает......Отвлекающий соперника взмах шевелюрой...несложные манипуляции ногами...и противник с носом...)))
Наши поздравления....