Определён лучший игрок матча «Челси» — «Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов

ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Команды, которые могут неприятно удивить весной Все сильные, но кому-то нужно проигрывать в РПЛ.

ПСЖ не смог купить победу в ЛЧ. Уйдут Мбаппе, Хакими, Рамос и Гальтье Впереди перезагрузка, но с тренером не определились.