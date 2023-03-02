Президент, буддист и сексоголики. Куда пропали обладатели «Золотых мячей» 90-х

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сегодня, 16:05

Нашли участников великой десятки.

1990 год. Лотар Маттеус

Пять раз женился, всегда разводился. Изменял женам, хотя последняя была на 27 лет моложе. У Лотара зависимость от секса. Маттеус лечился, но не помогло. Отвлекался на работу тренером. Но не такой умный в жизни, как был на поле. Матеус тратит время и деньги на молодых женщин, как Леонардо Ди Каприо. Также это немецкий Мостовой, делает броские заявления. А еще работает послом «Баварии» и тренирует детей. Не исключено, что ради знакомства с красивыми мамами подопечных.

1991 год. Жан-Пьер Папен

В этом году Папену исполнится 60 лет. Устал сидеть без дела, попробовал тренировать. Но, как и у Маттеуса, у Жан-Пьера не получилось. Могут лишь сниться лавры Дешама. Бывший игрок «Марселя», Милана» и «Баварии» разминулся с заявкой на ЧМ -1998, зато завоевал «Золотой мяч» во времена, когда каждый год был новый победитель. В конце прошлого года президент «Марселя» подтвердил, что нанял Папена советником.

1992. Марко ван Бастен

Пока это компания ужасных тренеров. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» рано завершил карьеру из-за травмы. Как тренер издевался над Нидерландами, а потом над «Аяксом». Попытки найти себя в штабах АЗ и сборной не увенчались успехом. Докатился до роли чиновника ФИФА . Запомнился тем, что предлагал отменить офсайды и желтые карточки. Реформы Марсела – полное имя Ван Бастена, не были приняты. Недавно тусовался в Катаре.

1993 год. Роберто Баджо

Стал буддистом и фермером. Повлияла жена Андреина, с которой вместе более 30 лет. После ухода из футбола Баджо казалось, будто он умер. Роберто работал на сборную Италии, но офис не для него. А вот семья важна для Баджо, у которого семеро родных братьев и сестер. Живет в сельском домике. Есть гриль, беседки, чтобы встречать племянников, сыновей и дочь, которая живет за рубежом. Роберто работает в саду и огороде, когда колено позволяет.

1994 год. Христо Стоичков

Похоже, Стоичков подобрел. Бывший советник президента «Ростова» давно не тренирует, и куда мягче в оценках, чем раньше. Папа двух дочерей, гордый дедушка внучки Мии. Неделю назад Христо гостил с ней на «Камп Ноу». Хвастался, каким крутым был футболистом. Играет в матчах ветеранов и отдыхает с женой в теплых краях. А до этого смотрел ЧМ по приглашению шейхов. Встретил старых знакомых – Вальдерраму, Матеуса и следующего в списке.

1995 год. Джордж Веа

Веа – президент Либерии. Джордж до сих пор играет в футбол, хотя отрастил политический вес в районе живота. Единственный африканец с «Золотым мячом». Надеемся, у Веа больше добродетелей в политике, чем в обычной жизни. Как и Маттеус, Джордж обожал ходить налево. У него есть внебрачные дети, отцовство установлено в судах, помимо сыновей с законной женой. Младшего Тимоти Веа все прекрасно знают, это форвард сборной США и «Лилля».

1996 год. Маттиас Заммер

У Заммера есть организаторские способности. Чемпиону Европы хватило ума не стать тренером, работал менеджером в «Боруссии» Д, «Штутгарте» и сборной Германии. Был спортивный директором «Баварии». Позже вернулся в Дортмунд, консультирует близкий ему клуб. Воспитанник «Динамо» из Дрездена также помогает сборной Германии. Недавно Заммер подумывал занять место Бирхоффа в сборной, но спортивным директором назначили Руди Феллера.

1997 год. Роналдо

Бразилец удачно вкладывал деньги, разбогател. В начале года сделал предложение своей девушке Селине. Третий официальный брак будет последним и самым счастливым? До этого шустрый Роналдо вечно изменял женам. У него было более сотни любовниц, а теперь тратит энергию на футбол. Роналдо управляет «Вальядолидом» и выкупил за 70 млн долларов «Крузейро». Его первый клуб на взрослом уровне вернулся в Серию А.

1998 год. Зинедин Зидан

Ура, первый успешный тренер в священной десятке! Зидана нового века представлять никому не нужно. Француз праздновал победы «Реала» в ЛЧ , влиял на судьбу Эль Класико, уходил и возвращался в клуб из Мадрида. Теперь держит гроссмейстерскую паузу, выбирая новую команду. ПСЖ или «Ювентус»? Может, пора заглянуть в АПЛ , где не играл в футбол? Точно знаем, что до конца Евро-2024 Зинедина не будет в сборной Франции. Оставили Дешама. Но вот человек, предложивший Дидье длительный контракт, покинул должность как раз после того, как имел неосторожность съязвить, упомянув Зидана. Французы не прощают такое обращение со своей легендой.

1999 год. Ривалдо

Двадцать лет назад Ривалдо пережил страшную трагедию. Умерла его беременная жена Роза, ребенка тоже не удалось спасти. Витор старался держаться ради сына и дочери, ушел в футбол с головой, играл до 2015-го. Легенде «Барселоны» сейчас пятьдесят лет. Попробовал себя в роли спортивного менеджера последнего клуба, но понял, что это не его. Чемпион мира не стал тренером, как его старший сын Ривалдиньо не стал сильным футболистом, потерялся в румынских лесах. А Ривалдо давно начал терять волосы, поэтому решил сделать себе пересадку. Знаем имя причины так поступить. Элиза Камински – вторая жена Ривалдо и мать его троих детей, выглядит сильно моложе своих лет. Обладатель «Золотого мяча» тоже в прекрасной физической форме, но залысины начали волновать.