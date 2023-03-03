Определяем лучшего тренера АПЛ в феврале. Лига включила Конте и Силву, в списке должен быть Клопп

1677873371

вчера, 22:56

Отлично провели последний месяц зимы.

В АПЛ определили список претендентов на награду лучшему тренеру в феврале. В топе – наставник не перестающего удивлять «Фулхэма», рулевой добравшегося до топ-3 МЮ и менеджер «Тоттенхэма», который вернулся в зону ЛЧ . Рассказываем, какие аргументы есть у каждого из них в пользу победы в номинации.

Антонио Конте

В определенный момент «Тоттенхэм» поплыл и откатился на 5-6-е места – тогда казалось, что лондонцы упустили возможность бороться за первую тройку и как максимум будут претендовать на окраину зоны Лиги чемпионов. Но все это осталось в январе (3 поражения в 5 матчах чемпионата за месяц).

По всей видимости, итальянский менеджер все же нашел способ взбодрить коллектив, поскольку в феврале картина преобразилась. Все началось с сенсационной победы над «Манчестер Сити» спустя пару недель после крупного поражения от «горожан» (2:4). 1:4 от «Лестера» смазали впечатления, зато последующие 6 очков в играх с «Вест Хэмом» и «Челси» позволили лондонцам занести февральский отрезок календаря себе в актив – и ворваться в зону ЛЧ , обойдя «Ньюкасл».

Сейчас «Тоттенхэм» опережает «сорок» на 4 очка и идет на 4-м месте в чемпионате – конечно, есть оговорка в виде 2 матчей в запасе у «Ньюкасла», но это не мешает Конте претендовать на награду тренеру месяца.

Марку Силва

«Фулхэм» на протяжении всего текущего сезона является феноменом. Уже после сенсационной ничьей с «Ливерпулем» стало понятно, что мальчиками для битья «дачники» не будут. В феврале это ощущение укрепилось.

Лондонский коллектив воспользовался слабостью «Челси» и добыл ничью, набрал очки с «Ноттингемом» (2:0) и «Вулверхэмптон» (1:1). И все-таки наиболее важное достижение на этом отрезке – победа над «Брайтоном» (1:0). Долгое время команды поддерживали упорную борьбу, разница очков не превышала 3-4 баллов – а по итогам очного поединка «Фулхэм» вырвался вперед. Сейчас лондонцы оторвались от «чаек» на 4 очка, а отставание от топ-5 составляет всего 2 балла.

При определенном стечении обстоятельств мы даже сможем увидеть «Фулхэм» в еврокубках в следующем сезоне. Кубок лиги завоевал МЮ (3-е место в АПЛ по итогам 25 туров) – если «манкунианцы» останутся в зоне еврокубков по итогам сезона, отобраться туда сможет и команда с 6-й строчки. Если же команда из топ-5 станет обладателем и Кубка страны, «дачникам» окажется достаточно 7-го места. Впрочем, они и сами продолжают борьбу за Кубок Англии.

Коллектив Марку Силвы полностью отвечает требованиям тренера и воплощает его идеи, хотя на усиление клуб почти не вкладывался (по меркам АПЛ 70 млн евро – это мало). Команда со скромным подбором исполнителей смело идет в прессинг и забивает больше богатого «Ньюкасла» – это ли не показатель успеха Силвы как тренера?

Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» при тен Хаге в отличной форме – голландскому менеджеру удается прививать команде свой стиль и в то же время находить компромиссы, когда футболисты не могут выполнить его требования. «Красные дьяволы» отлично маскируют свои проблемы и снова борются за медали в Премьер-Лиге.

Единственной неудачей в новом году пока так и остается игра с «Арсеналом» — в конце января «канониры» добыли волевую победу в результативном матче. И даже в поединке с лидером национального первенства «Юнайтед» сохранял равенство на табло вплоть до 90-й минуты.

В феврале так вовсе ни одного поражения – 2:1 с «Кристал Пэлас», 2:2 и 2:0 против «Лидса» и уверенная победа над «Лестером» (3:0).

Сохранив заданный темп, «красные дьяволы» все-таки догнали «Ньюкасл», который какое-то время удерживал свои позиции в топ-3. Сейчас МЮ преследует «Ман Сити» и «Арсенал», имея при этом 1 матч в запасе. В таких условиях отставание в 6 очков выглядит не таким страшным – нужно просто одержать победу в перенесенной встрече.

Не хватает Клоппа

Определяя лучшего тренера в АПЛ по итогам февраля, не стоит в оценке результатов команды выходить за пределы чемпионата Англии. «Ливерпуль» посыпался в противостоянии с мадридским «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ , январь провел крайне неуверенно, да и весь текущий сезон идет наперекосяк.

Но конкретно в четырех февральских встречах «мерсисайдцы» уступили лишь раз – «Вулверхэмптону» в рамках 22-го тура (0:3). Позднее подопечные Юргена Клоппа разделались с «Эвертоном» (2:0), «Ньюкаслом» (2:0) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

Это важное достижение на пути к цели, которую определил для команды Юрген Клопп:

Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на домашнюю арену или следуют за нами, куда бы мы ни поехали. Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на все.

После многократных попыток штурмовать топ-5 «красные» близки к успеху – сейчас коллектив отстает от «Ньюкасла» на 2 очка. Конечно, для праймового «Ливерпуля» успехом такой результат никак не назовешь, но по нынешним меркам это оптимальная задача.