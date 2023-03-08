Азар не хочет уходить из «Реала» до окончания срока своего контракта

Нападающий Эден Азар намерен продолжить выступать за «Реал».
По данным источника, бельгиец не планирует покидать мадридский клуб до лета 2024 года, когда у него закончится контракт со «сливочными». Об этом он уже уведомил руководство команды.
Приоритетом для Азара является счастье его семьи, которой очень комфортно в Мадриде.
Ну а так что, хочет остаться в Мадриде пускай переходит в Райо Вальекано или Хетафе... хотя нужен ли он им??? ...Да и зарплату такую больше нигде не дадут. Имеет смысл досидеть до конца контракта, а там можно и карьеру закончить. Понятное дело. Я бы то же хотел лежать на диване и получать за это каждую неделю 600 тыс. евро...
Ну а так что, хочет остаться в Мадриде пускай переходит в Райо Вальекано или Хетафе... хотя нужен ли он им??? ...Да и зарплату такую больше нигде не дадут. Имеет смысл досидеть до конца контракта, а там можно и карьеру закончить. Понятное дело. Я бы то же хотел лежать на диване и получать за это каждую неделю 600 тыс. евро...
Вместо того, чтобы перейти в другой клуб и доказать Анчи, что он был к нему несправедлив(хотя он очень даже справедлив), предпочитает просто отсидеться ссылаясь на благополучие семьи. А то, что карьера идёт к концу, это пустяки.
А игрок он действительно талантливый, просто характер оказывается слабый. Вот поэтому таких "одарённых" в футболе было много, а вот действительно легендарных..
Вместо того, чтобы перейти в другой клуб и доказать Анчи, что он был к нему несправедлив(хотя он очень даже справедлив), предпочитает просто отсидеться ссылаясь на благополучие семьи. А то, что карьера идёт к концу, это пустяки.
А игрок он действительно талантливый, просто характер оказывается слабый. Вот поэтому таких "одарённых" в футболе было много, а вот действительно легендарных..