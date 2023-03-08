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Азар не хочет уходить из «Реала» до окончания срока своего контракта

08 марта 2023, 12:49

Нападающий Эден Азар намерен продолжить выступать за «Реал».

По данным источника, бельгиец не планирует покидать мадридский клуб до лета 2024 года, когда у него закончится контракт со «сливочными». Об этом он уже уведомил руководство команды.

Приоритетом для Азара является счастье его семьи, которой очень комфортно в Мадриде.

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08 марта
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
08 марта в 20:54
Кокорин: Продолжай в том же духе, ты не одинок!!!
Ванечка
Ванечка
08 марта в 18:21
А ведь и не выгонишь его.... имеет право "отсидеть" от звонка до звонка
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 16:22
Конечно будет сидеть до конца, лучших условий ему никто не предложил и уже вряд-ли предложит
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ shlomo2 (раскрыть)
08 марта в 15:54
А если пришел новый тренер и по личным причинам усадил игрока на лавку? Просто потому что ему важнее другие качества игроков. У Азара, например, качество паса, удара на порядок всегда было выше, чем у Винисиуса. Но Винисиус спринтер, кого выбрать? Решает тренер. Зидан, допустим, считал наоборот - лучше пас и удар. Получается, топовый игрок, коим был Азар, должен был перейти в новый для себя клуб и в контракте согласиться с тем, что если он не понравится следующему тренеру, то надо отказаться от зарплаты и по доброй воле уйти? Ну и зачем ему рисковать переходом тогда? :) перейдет в другой клуб, который покажет, что максимально заинтересован и доверяет игроку.

Все не так однозначно. Клуб и игрок несут равнозначную ответственность. И игрок тоже должен быть хоть как-то защищен.
ux2y23pfhs3f
ux2y23pfhs3f
08 марта в 15:41
Бэйл: "Красава бро, так держать".

Ironigor
Ironigor
08 марта в 15:24
А куда ему идти, кому он нужен.
Брулин
Брулин
08 марта в 15:23
Синдром Гарета Бэйла. Он случайно в гольф ещё играть не начал?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
08 марта в 15:09
Азар ещё потрепает нервишки Реалу!
протон
протон
08 марта в 14:57
Худший трансфер в истории Реала
Вот это характер. Несмотря на все препятствия хочет стать легендой лавки Реала.
drug01
drug01
08 марта в 14:48
Ему самому видней что делать и где играть?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 марта в 14:48
Я бы его так загонял, чтоб ему места мало было . Племянник Рональда Макдональда.
112910415
112910415
08 марта в 14:42
парни с жирными контрактами любят жить на лавке !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
08 марта в 14:24
Странный человек..
Вместо того, чтобы перейти в другой клуб и доказать Анчи, что он был к нему несправедлив(хотя он очень даже справедлив), предпочитает просто отсидеться ссылаясь на благополучие семьи. А то, что карьера идёт к концу, это пустяки.
А игрок он действительно талантливый, просто характер оказывается слабый. Вот поэтому таких "одарённых" в футболе было много, а вот действительно легендарных..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 марта в 14:03
Вот же привязался, лавочник...
Juventus CR7
Juventus CR7
08 марта в 13:38
Понятное дело что он не хочет уходить. 1.5 года посидит и перейдет куда то в Азию. И конечно жаль что сен нету на него никакого спроса, так бы возможно ушел бы. А так получается что выхода нету как досидеть до конца контракта!
shlomo2
shlomo2
08 марта в 13:27
Было бы занимательно понаблюдать, если бы его по чисто спортивным причинам вывели из первой команды и отправили тренироваться с молодежкой. До конца контракта, например.... Надо контракты составлять как-то иначе, а то эти футболисты тупо зажрались, зачастую в самом прямом смысле.

Ну а так что, хочет остаться в Мадриде пускай переходит в Райо Вальекано или Хетафе... хотя нужен ли он им??? ...Да и зарплату такую больше нигде не дадут. Имеет смысл досидеть до конца контракта, а там можно и карьеру закончить. Понятное дело. Я бы то же хотел лежать на диване и получать за это каждую неделю 600 тыс. евро...
galem72
galem72
08 марта в 13:06
Это и без слухов понятно. Кому он в таком состоянии как футболист нужен?
Elliada
Elliada
08 марта в 13:01
Похуже Бэйла оказался
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