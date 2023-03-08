Азар не хочет уходить из «Реала» до окончания срока своего контракта

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08 марта 2023, 12:49

Нападающий намерен продолжить выступать за «Реал».

По данным источника, бельгиец не планирует покидать мадридский клуб до лета 2024 года, когда у него закончится контракт со «сливочными». Об этом он уже уведомил руководство команды.

Приоритетом для Азара является счастье его семьи, которой очень комфортно в Мадриде.