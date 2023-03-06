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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Рамос готов продлить контракт с ПСЖ

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ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Захотят ли в ПСЖ сохранить ему зарплату?
shur
shur ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:59
...все его лучшие достижения в штаб-квартире Мадрида, под
замком...! Вряд ли будет продолжение, Акела уже не вожак Великой Стаи....!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:55
    sova147
    sova147
    вчера в 23:17
    Все будет по плану тренера должен еще поиграть
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:02
    Хороший защитник,могут заключить контракт на годик.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:29
    Правильное решение. С ПСЖ Рамос может добиться больших побед, а в Аравию он всегда успеет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:19
    В его возрасте тянуть ТОП-клуб сравнимо подвигу...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:56
    Остаётся только ждать развития событий.
    Гость
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