Рамос готов продлить контракт с ПСЖ

Защитник Серхио Рамос готов провести еще один сезон в «Пари Сен-Жермен». Игрок ожидает получить официальное предложение продлить контракт.
Ранее слухи отправляли Рамоса в «Аль-Наср».
Защитник Серхио Рамос готов провести еще один сезон в «Пари Сен-Жермен». Игрок ожидает получить официальное предложение продлить контракт.
Ранее слухи отправляли Рамоса в «Аль-Наср».
замком...! Вряд ли будет продолжение, Акела уже не вожак Великой Стаи....!!!
замком...! Вряд ли будет продолжение, Акела уже не вожак Великой Стаи....!!!