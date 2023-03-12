Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» близок к тому, чтобы установить новый рекорд по пенальти за сезон

вчера, 23:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ростов» реализовал пенальти в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).

Подопечные Валерия Карпина пробили уже двенадцатый пенальти в текущей кампании и приблизились к рекорду «Краснодара»-2021/22 и «Крыльев Советов»-2004 по пробитым одиннадцатиметровым за сезон (13).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тер Штеген отличился статистическим достижением
Сегодня, 11:10
«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии первый раз с октября
Вчера, 22:48
Тренер «Реймса» повторил рекорд Тито Вилановы. Он не проигрывает 17 матчей
Вчера, 21:40
Артета одержал знаковую победу во главе «Арсенала»
Вчера, 19:45 Фото
Кокорин забил юбилейный гол за «Арис»
Вчера, 19:13
ОфициальноМбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в высшем дивизионе чемпионата Франции
Вчера, 10:05
Сортировать
Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 15:41
Чемпионы России по нырянию… крутые, ныряющие перцы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:05, ред.
Карпин в двух-трёх пенальтях...от Серебра Чемпионата...

В очной встрече может всё решиться...30 апреля...в Москве..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:30
Стадо "диких гусей" из судейского общака(подобного вчерашнему)обеспечит Валере третье место и "рекорд" всех времён и народов футбольной России.Остаётся надеяться,что в ответ "Спартак" не даст слабину и не позволит сместить себя с законного в этом сезоне первого места("Зенит" играет вне конкурса)."Ростов" в призёрах-это большой его успех и позор руководства РФС .
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:38
Ростову вчера повезло, хоть так выкрутились
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:16
Вот рекорд так рекорд.
rs33nebgw7xv
rs33nebgw7xv
сегодня в 07:12
Кто-то играет, а кто-то падает.
Boricku
Boricku
сегодня в 07:10
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:08
    Падать в штрафной футболисты Ростова правильно умеют.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 06:44
    Месси все равно не переплюнуть
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:35
    новый рекорд сильно превзойдёт всё, что было раньше !
    это случайно. или это не случайно
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:55
    Или Ростов яростно атакует или судьи просто не хотят слушать нотации Карпина. А он любит критиковать все и всех.
    tdgumrcb9m22
    tdgumrcb9m22 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 04:37
    Торпедо - Ростов 05.09.2022 идёт 93 минута матча. Комличенко в штрафной Торпедо откровенно хватает соперника за шею и валит его, после чего настойчиво требует назначит пенальти.
    Судья не подумав даже секунды указывает на точку, как будто ждал этого всю жизнь.
    Но и тут не всё так просто. Вратарь Торпедо начал отбивать пенальти и только с третьей попытки цель достигнута.
    Впоследствии назначения пенальти признали ошибкой, хотя это было видно с самого начала.
    Но как ты заметил, назначать пенальти в ворота соперников Ростова в дополнительное время это закономерность.
    В прошлых сезонах Соболев получил звание "дельфин", но в последнее время исправился. Сейчас же Комличенко "дельфин" без конкуренции.
    А Ростов стал выпрашивать пенальти даже больше Спартака прошлых лет.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 03:06
    Хоть,в чем-то,у нас рекорд,положительный!!!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 01:13
    Надо посмотреть за что их давали, потом делать выводы.
    Capral
    Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Я думаю, он будет побит, причём с запасом...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:30, ред.
    «Ростов» близок к тому, чтобы установить новый рекорд по пенальти за сезон

    Ростов как и МЮ при приходе Бруно Фернандеша, хорошо играет в финальной трети поля и очень хорошо в штрафной, НАРУШЕНИЕ, ПЕНАЛЬТИ!! Всё закономерно!!!
    Роман Романов 3
    Роман Романов 3
    сегодня в 00:16, ред.
    «Ростов» пробил 12 пенальти за 19 матчей Мир РПЛ – на 5 больше ближайших преследователей. До рекорда ЧР – 1 удар
    Чему удивляться???
    qeuvuk8h6sr3
    qeuvuk8h6sr3
    сегодня в 00:05
    Им просто всегда везёт на судей!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:03
    Судя по всему этот рекорд перед Ростовом не устоит.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     