«Ростов» близок к тому, чтобы установить новый рекорд по пенальти за сезон

«Ростов» реализовал пенальти в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).
Подопечные Валерия Карпина пробили уже двенадцатый пенальти в текущей кампании и приблизились к рекорду «Краснодара»-2021/22 и «Крыльев Советов»-2004 по пробитым одиннадцатиметровым за сезон (13).
В очной встрече может всё решиться...30 апреля...в Москве..
В очной встрече может всё решиться...30 апреля...в Москве..
это случайно. или это не случайно
это случайно. или это не случайно
Судья не подумав даже секунды указывает на точку, как будто ждал этого всю жизнь.
Но и тут не всё так просто. Вратарь Торпедо начал отбивать пенальти и только с третьей попытки цель достигнута.
Впоследствии назначения пенальти признали ошибкой, хотя это было видно с самого начала.
Но как ты заметил, назначать пенальти в ворота соперников Ростова в дополнительное время это закономерность.
В прошлых сезонах Соболев получил звание "дельфин", но в последнее время исправился. Сейчас же Комличенко "дельфин" без конкуренции.
А Ростов стал выпрашивать пенальти даже больше Спартака прошлых лет.
Судья не подумав даже секунды указывает на точку, как будто ждал этого всю жизнь.
Но и тут не всё так просто. Вратарь Торпедо начал отбивать пенальти и только с третьей попытки цель достигнута.
Впоследствии назначения пенальти признали ошибкой, хотя это было видно с самого начала.
Но как ты заметил, назначать пенальти в ворота соперников Ростова в дополнительное время это закономерность.
В прошлых сезонах Соболев получил звание "дельфин", но в последнее время исправился. Сейчас же Комличенко "дельфин" без конкуренции.
А Ростов стал выпрашивать пенальти даже больше Спартака прошлых лет.
Ростов как и МЮ при приходе Бруно Фернандеша, хорошо играет в финальной трети поля и очень хорошо в штрафной, НАРУШЕНИЕ, ПЕНАЛЬТИ!! Всё закономерно!!!
Ростов как и МЮ при приходе Бруно Фернандеша, хорошо играет в финальной трети поля и очень хорошо в штрафной, НАРУШЕНИЕ, ПЕНАЛЬТИ!! Всё закономерно!!!
Чему удивляться???
Чему удивляться???