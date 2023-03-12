«Ростов» близок к тому, чтобы установить новый рекорд по пенальти за сезон

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вчера, 23:55

«Ростов» реализовал пенальти в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).

Подопечные Валерия Карпина пробили уже двенадцатый пенальти в текущей кампании и приблизились к рекорду «Краснодара»-2021/22 и «Крыльев Советов»-2004 по пробитым одиннадцатиметровым за сезон (13).