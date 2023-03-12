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ГлавнаяНовостиСтатистикаФранция. Лига 1 2022/2023

Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:46
Аргентина отскочила от Бразилии, Германии, Испании, Англии... и кого то там ещё?
А может наоборот?
Германия это сборная которая уже два чемпионата мира не выходит из группы!
Отскок?
Бразилия проиграла Хорватии, которую Аргентина прошла в полуфинале.
Хорватия ЧМ 2018 серебро, ЧМ 2022 бронза.
Отскок?
Испания два чемпионата подряд не может преодолеть барьер 1/8 финала проиграв 2018 России и 2022 Марокко. В последнем матче за 120 минут плюс очень много добавленных минут, всего один удар в створ!
Отскок?
Англия проиграла Франции, которую Аргентина выиграла в финале.
Отскок?
Кстати Испания с Англией были в другой сетке и до финала с Аргентиной не могли встретиться.
Ну и конечно возникает вопрос: Если чемпионат был такого низкого уровня, так почему такие сильные сборные как Бразилия, Германия, Испания, Англия не выиграли его?
Понимаю, что для фанатов Роналду логично объяснять всё случившееся так как делаешь ты, но есть одно, а точнее много этих самых "НО".
Если выиграли очень слабые Аргентина и Месси, то другие сборные ещё хуже уровня получается. А Роналду, который очередной раз опозорился в последнее время так вообще полное дно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:22
Сам Чемпионат мира был низкого качества. А Аргентина встретила серьёзного соперника только в финале. Отскочила практически от всех (Бразилия, Германия, Испания, Англия....). Крайне лайтовая схема до финала. Вот и всё чемпионство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:57
и...865348653 раз коснулся мяча....
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 10:48, ред.
Да, юбилейный пас. Пусть с Брестом. Но ему не давали в матче ни получить мяч, ни развернуться, дали только один раз и получили.

Блестящий МС тоже вчера ощутил - как играть против суперавтобуса в Лондоне. Играть во Франции сложно, особенно когда против тебя играют "последний матч в жизни". Особенно все команды хороши после туров ЛЧ, когда гранды играют, а все остальные нет, тренируются и настраиваются против ПСЖ. 300 - й пас за клубы. И близко никого нет. Месси здесь один, как Моисей в пустыне. Впрочем, современная пустыня потихоньку "заселяется". Но, по другим причинам, хе. Месси лучший футболист в истории по гол+пас. Впереди - юбилейный гол за карьеру и сборную.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 10:22
Ты серьёзно думаешь, что говоря о Месси все будут вспоминать проигрыш в группе саудитам, а не победу во всём турнире и то, что Месси стал чемпионом мира?
Сложно разговаривать с человеком у которого такая логика.
"Да вы стали чемпионами мира, но когда то вы проиграли азиатской команде, проигрыш которой не помешал стать чемпионами мира".

И как ты ранее заметил есть статистика и итогом ЧМ значится
золото Аргентина
серебро Франция
бронза Хорватия.
И все будут вспоминать фантастический финал Аргентина - Франция 3:3 по пенальти 4:2, где Месси сделал дубль, а Мбаппе сделал хет-трик.
А проигранные матчи в группе Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 и Франция - Тунис 0:1 никто и вспоминать не будет.
lotsman
lotsman
вчера в 10:05
С юбилейным событием, Месси.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:03
Это хорошее достижение, взять ЧМ. Но это не та победа, о которой будут через десятилетия вспоминать. Один из самых лайтовых чемпионов ЧМ за всю историю проведения турнира. Влёт Саудитам, слабая группа , Австралия в плей-офф... О чем речь? О чём писать бравые песни? За один финальный матч?
Нет, нет и нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 09:47
Согласен, что в упоминании Месси не стоит перечислять все его достижения, всем и так всё понятно.
Это таким как принцессам-гей-нарциссам надо напоминать, что когда то он мог, что то выиграть, но в финале ЧМ не забивал голы, не делал дубль, не подымал кубок мира над головой, не целовал его.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:38
Кобзон пел-И опять во дворе.......
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:32
Ну слава богу, сделал наконец-то, а то слежу и слежу, когда же он сделает эти 300.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 09:29, ред.
В финале ЧМ не растворился. В финалах ЛЧ тоже магию творил. Но не важно. Главное - он выиграл всё.

Что касается ЗМ. Это не важно сколько у него ЗМ. У самых великих ЗМ либо не было, либо было 1-2, максимум 3.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:15
Статистику у игрока не отнять. Это его достижение. и не важно, что в самых значимых матчах жизни, он преимущественно растворялся.
Но приплетать сюда золотые мячи точно не стоит. Часть из них сворована. Особенно его последний мяч, который он как порядочный человек должен упаковать и отправить Ван Дейку.
Elliada
Elliada
вчера в 08:43
Самый универсальный игрок в истории футбола. Без пяти минут самый титулованный футболист в истории, 7-ми кратный обладатель ЗМ и 7-ми кратный футболист года по версии ФИФА, второй лучший бомбардир в истории футбола, лучший ассистент в истории футбола, лучший исполнитель штрафных современности, лучший дриблер и так далее. И это всё 1 человек.
Elliada
Elliada
вчера в 08:35
Это 300-й ассист в клубной карьере, а не за карьеру целиком. Если прибавить ассисты за сборную, то цифра будет больше.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:26
Забивает он конечно поболее, чем отдает голевых передач.
Гость
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