Нападающий ПСЖ Лионель Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере.
Это произошло в матче Лиги 1 против «Бреста» (2:1). С паса аргентинца победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.
|Брест1 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Лионель Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере.
Это произошло в матче Лиги 1 против «Бреста» (2:1). С паса аргентинца победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.
Блестящий МС тоже вчера ощутил - как играть против суперавтобуса в Лондоне. Играть во Франции сложно, особенно когда против тебя играют "последний матч в жизни". Особенно все команды хороши после туров ЛЧ, когда гранды играют, а все остальные нет, тренируются и настраиваются против ПСЖ. 300 - й пас за клубы. И близко никого нет. Месси здесь один, как Моисей в пустыне. Впрочем, современная пустыня потихоньку "заселяется". Но, по другим причинам, хе. Месси лучший футболист в истории по гол+пас. Впереди - юбилейный гол за карьеру и сборную.
Блестящий МС тоже вчера ощутил - как играть против суперавтобуса в Лондоне. Играть во Франции сложно, особенно когда против тебя играют "последний матч в жизни". Особенно все команды хороши после туров ЛЧ, когда гранды играют, а все остальные нет, тренируются и настраиваются против ПСЖ. 300 - й пас за клубы. И близко никого нет. Месси здесь один, как Моисей в пустыне. Впрочем, современная пустыня потихоньку "заселяется". Но, по другим причинам, хе. Месси лучший футболист в истории по гол+пас. Впереди - юбилейный гол за карьеру и сборную.
А может наоборот?
Германия это сборная которая уже два чемпионата мира не выходит из группы!
Отскок?
Бразилия проиграла Хорватии, которую Аргентина прошла в полуфинале.
Хорватия ЧМ 2018 серебро, ЧМ 2022 бронза.
Отскок?
Испания два чемпионата подряд не может преодолеть барьер 1/8 финала проиграв 2018 России и 2022 Марокко. В последнем матче за 120 минут плюс очень много добавленных минут, всего один удар в створ!
Отскок?
Англия проиграла Франции, которую Аргентина выиграла в финале.
Отскок?
Кстати Испания с Англией были в другой сетке и до финала с Аргентиной не могли встретиться.
Ну и конечно возникает вопрос: Если чемпионат был такого низкого уровня, так почему такие сильные сборные как Бразилия, Германия, Испания, Англия не выиграли его?
Понимаю, что для фанатов Роналду логично объяснять всё случившееся так как делаешь ты, но есть одно, а точнее много этих самых "НО".
Если выиграли очень слабые Аргентина и Месси, то другие сборные ещё хуже уровня получается. А Роналду, который очередной раз опозорился в последнее время так вообще полное дно.
А может наоборот?
Германия это сборная которая уже два чемпионата мира не выходит из группы!
Отскок?
Бразилия проиграла Хорватии, которую Аргентина прошла в полуфинале.
Хорватия ЧМ 2018 серебро, ЧМ 2022 бронза.
Отскок?
Испания два чемпионата подряд не может преодолеть барьер 1/8 финала проиграв 2018 России и 2022 Марокко. В последнем матче за 120 минут плюс очень много добавленных минут, всего один удар в створ!
Отскок?
Англия проиграла Франции, которую Аргентина выиграла в финале.
Отскок?
Кстати Испания с Англией были в другой сетке и до финала с Аргентиной не могли встретиться.
Ну и конечно возникает вопрос: Если чемпионат был такого низкого уровня, так почему такие сильные сборные как Бразилия, Германия, Испания, Англия не выиграли его?
Понимаю, что для фанатов Роналду логично объяснять всё случившееся так как делаешь ты, но есть одно, а точнее много этих самых "НО".
Если выиграли очень слабые Аргентина и Месси, то другие сборные ещё хуже уровня получается. А Роналду, который очередной раз опозорился в последнее время так вообще полное дно.