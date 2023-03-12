Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере

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вчера, 08:12

Нападающий ПСЖ сделал 300-ю голевую передачу в карьере.

Это произошло в матче Лиги 1 против «Бреста» (2:1). С паса аргентинца победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.