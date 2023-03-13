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Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 09:24

Нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

Игрок уже уведомил руководство и команду о своем решении. Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предлагает бразильцу очень выгодный контракт.

Известно, что футболист может продолжить карьеру и в США.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:28
Если дело в деньгах, то надо ехать на Ближний Восток.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:17, ред.
Роберто еще не в том возрасте чтобы завершать свою европейскую карьеру, думаю, летом на него будет большой спрос со стороны больших европейских клубов!

Да, к началу нового сезона 23/24 Роберто будет уже 32, но он показывает очень хорошую игру. Роберто трудяга, который не работает впервую очередь на свою статистику, он работает на команду. А это очень ценится. Плюс он адекватно смотрит на то, что не является игроком основного состава топ клуба и не разводит по этому поводу ненужную суету внутри команды, а просто тихо ждет своего времени!

Думаю такой игрок точно заинтересует многие европейские топы. Реал может подписать его как временная замена Кариму ну или подмена. В Италии думаю каждый большой клуб будет заинтересован в нем. Интер может отпустить Джеко и вернуть Лукаку обратно в Челси, а на их место взять Фермино. У Милана тоже в этом сезоне проблемы с нападающими, которые часто травмируется. Тот же Ювентус может взять Робби для усиления, короче вариантов масса.

Честно говоря, и в Арсенале пригодился бы такой опытный нап на лавке, а в Саудовскую Аравию можно и чуть позже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
Ну и правильно. Пенсионные накопления никому ещё не помешали .
Gahi
Gahi
вчера в 09:51
В этом возрасте футболист понимает что личный контракт для него будет иметь приоритетным.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Если Фирмино захочет, продолжить карьеру то предложений у него будет предостаточно.
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