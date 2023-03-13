Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 09:24

Нападающий покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

Игрок уже уведомил руководство и команду о своем решении. Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предлагает бразильцу очень выгодный контракт.