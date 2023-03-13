Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.
Игрок уже уведомил руководство и команду о своем решении. Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предлагает бразильцу очень выгодный контракт.
Известно, что футболист может продолжить карьеру и в США.
Да, к началу нового сезона 23/24 Роберто будет уже 32, но он показывает очень хорошую игру. Роберто трудяга, который не работает впервую очередь на свою статистику, он работает на команду. А это очень ценится. Плюс он адекватно смотрит на то, что не является игроком основного состава топ клуба и не разводит по этому поводу ненужную суету внутри команды, а просто тихо ждет своего времени!
Думаю такой игрок точно заинтересует многие европейские топы. Реал может подписать его как временная замена Кариму ну или подмена. В Италии думаю каждый большой клуб будет заинтересован в нем. Интер может отпустить Джеко и вернуть Лукаку обратно в Челси, а на их место взять Фермино. У Милана тоже в этом сезоне проблемы с нападающими, которые часто травмируется. Тот же Ювентус может взять Робби для усиления, короче вариантов масса.
Честно говоря, и в Арсенале пригодился бы такой опытный нап на лавке, а в Саудовскую Аравию можно и чуть позже.
Да, к началу нового сезона 23/24 Роберто будет уже 32, но он показывает очень хорошую игру. Роберто трудяга, который не работает впервую очередь на свою статистику, он работает на команду. А это очень ценится. Плюс он адекватно смотрит на то, что не является игроком основного состава топ клуба и не разводит по этому поводу ненужную суету внутри команды, а просто тихо ждет своего времени!
Думаю такой игрок точно заинтересует многие европейские топы. Реал может подписать его как временная замена Кариму ну или подмена. В Италии думаю каждый большой клуб будет заинтересован в нем. Интер может отпустить Джеко и вернуть Лукаку обратно в Челси, а на их место взять Фермино. У Милана тоже в этом сезоне проблемы с нападающими, которые часто травмируется. Тот же Ювентус может взять Робби для усиления, короче вариантов масса.
Честно говоря, и в Арсенале пригодился бы такой опытный нап на лавке, а в Саудовскую Аравию можно и чуть позже.