Погба не хочет уходить из «Ювентуса», в этом сезоне он сыграл два матча

Полузащитник Поль Погба намерен продолжить выступать за «Ювентус».
В нынешнем сезоне француз испытывает трудности, он появился на поле всего два раза, потому что восстанавливался от травмы, а на игру против «Фрайбурга» в Лиге Европы был исключен из заявки из-за проблем с дисциплиной.
Однако Погба не собирается уходить из «Ювентуса». Поль считает, что сможет вернуться к своей лучшей форме и помочь команде.
Есть способ.....
Есть способ.....
С его анамнезом, его никто уже не возьмёт из серьёзных клубов. Разве что ПСЖ.
С его анамнезом, его никто уже не возьмёт из серьёзных клубов. Разве что ПСЖ.