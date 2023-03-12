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Погба не хочет уходить из «Ювентуса», в этом сезоне он сыграл два матча

вчера, 20:11

Полузащитник Поль Погба намерен продолжить выступать за «Ювентус».

В нынешнем сезоне француз испытывает трудности, он появился на поле всего два раза, потому что восстанавливался от травмы, а на игру против «Фрайбурга» в Лиге Европы был исключен из заявки из-за проблем с дисциплиной.

Однако Погба не собирается уходить из «Ювентуса». Поль считает, что сможет вернуться к своей лучшей форме и помочь команде.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Чтобы куда-то хотеть уйти, нужно хотя бы знать, что тебя куда-то потом могут взять. А кто захочет подписывать себе ленивого и травматичного показушника?
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль
сегодня в 11:06
Бугагашеньки, не только мю в лужу садиться...Я если честно, доволен, что так с ЮВполучилось
112910415
112910415
сегодня в 07:17
стабильный доход сильно греет душу !
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24

Есть способ.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:42
Гнать в шею этого дармоеда
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:36
ТП - Типичный Погба.

С его анамнезом, его никто уже не возьмёт из серьёзных клубов. Разве что ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
Юморист Погбашка !))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
ЛАВОЧКА ГРЕЕТ, ДЕНЕЖКА ИДЁТ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:13
О как... срочно продавать, если найдутся те кто рискнет его купить
Гость
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