Погба не хочет уходить из «Ювентуса», в этом сезоне он сыграл два матча

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вчера, 20:11

Полузащитник намерен продолжить выступать за «Ювентус».

В нынешнем сезоне француз испытывает трудности, он появился на поле всего два раза, потому что восстанавливался от травмы, а на игру против «Фрайбурга» в Лиге Европы был исключен из заявки из-за проблем с дисциплиной.

Однако Погба не собирается уходить из «Ювентуса». Поль считает, что сможет вернуться к своей лучшей форме и помочь команде.